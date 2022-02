Vanavond oppassen geblazen: storm Dudley komt eraan

Woensdagochtend is het bewolkt en regenachtig, maar in de loop van de dag wordt het vanuit het westen wat droger. De zon kan op sommige plekken zelfs doorbreken. Maar niet voor lang, want later op de dag neemt de zuidwestenwind in kracht toe.

Kans op stormschade

Woensdagmiddag is de wind al vrij krachtig boven land en krachtig tot hard aan zee, met windkracht vijf tot zeven. In de avond neemt de windkracht nog verder toe en gaat het dus stormen. Vooral in de kustprovincies is kans op zeer zware windstoten van ruim 100 kilometer per uur. Ook in het binnenland is het onstuimig met zware windstoten tot ongeveer 90 kilometer per uur, waardoor flink wat stormschade kan ontstaan. De weerexperts noemen deze storm Dudley.

Kustprovincies

In de nacht van woensdag op donderdag is het overal onstuimig, maar de kustprovincies hebben het ‘t zwaarst met zware windstoten tot wel 110 kilometer per uur. De wind draait naar het westen en in het Waddengebied is nog enige tijd stormkracht 9 mogelijk.

In de loop van de nacht neemt de wind langzaam in kracht af. Toch blijven de hele nacht zware windstoten van 70 tot 90 kilometer per uur mogelijk, met af en toe een bui.

Pas op voor afwaaiende dakpannen

Ook tijdens de ochtendspits van donderdag is het oppassen geblazen. De wind kan dan nog steeds behoorlijk hard waaien. In het binnenland staat een krachtige en soms zelfs harde wind. Let dus goed op afwaaiende dakpannen of afbrekende takken als je donderdagochtend de weg op gaat. Stap ook niet zomaar op je fiets. Aan het eind van de middag wordt het gelukkig allemaal weer wat rustiger en neemt de wind van het zuiden weer in kracht af.

Nieuwe storm op vrijdag

Maar daar blijft het niet bij... Vrijdag wordt het opnieuw zeer onstuimig. De zuidwestenwind neemt opnieuw in kracht toe en aan de noordwest kust en bij de Waddeneilanden is er weer grote kans op storm. Deze storm zal de naam Eunice krijgen. Met windkracht tien moet je goed uitkijken. Vooral in het noorden en westen zijn zeer zware windstoten mogelijk tot meer dan 100 kilometer per uur. Gelukkig zijn in het weekend de stormen voorbij. Al blijft het wel onstuimig met kans op regen en enkele zware windstoten.

Bron: Weeronline