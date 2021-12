Vanda eet bewust minder suiker: “Ik besefte dat ik echt moest ingrijpen”

Libelle in samenwerking met Rijksoverheid

“Al zo lang ik me herinner probeerde ik regelmatig verschillende diëten uit. Of ging ik heel fanatiek sporten in de sportschool: mijn gewicht zat me lange tijd dwars. Een half jaar geleden wilde ik nog één keer kijken of ik iets kon doen voor mijn gezondheid. Ik was een jaar daarvoor moeder geworden van mijn tweede en derde kindje; een tweeling. Ik besefte toen dat ik echt moest ingrijpen. Ik wil niet op mijn 55e lichamelijk al op zijn. Daarom begon ik met kleine stapjes mijn eetpatroon te veranderen.”

Afkicken van suiker

“Ik at en dronk veel producten die suiker bevatten. Honing in de thee, twee schepjes suiker én karamel in mijn koffie en boterhammen met hagelslag. En dan nog alle producten waarvan je eigenlijk niet zo doorhebt dat er suiker in zit. Ik besloot niet meteen etiketten te gaan lezen en mezelf streng aan te pakken, maar schrapte alle suikers waarvan ik wist dat ik ze at of dronk. Die eerste week had ik enorme hoofdpijn, ik moest letterlijk afkicken van de suikers. Maar al snel merkte ik een groot verschil. Gedurende de dag voelde ik me stabieler, had ik geen last meer van suikerdips en vermoeidheid nadat ik iets zoets had gegeten. Ook mijn snaaizin nam al snel af, samen met het schuldgevoel dat ik daarover altijd had.”

“Sinds ik merk wat het doet om goed voor mezelf te zorgen, probeer ik ook bewuster tijd voor mezelf in te plannen.”

Fitter

“Inmiddels gebruik ik al vier maanden minder suiker, en voel ik me echt energieker. Ik ben vooral heel blij dat het dus met kleine stapjes lukt me fitter te voelen en positiever naar mezelf te kijken. Afvallen is niet meer mijn hoofddoel. Ik weet nu van mezelf wanneer, hoeveel en wat ik eigenlijk nodig heb aan voeding. Dat voelt zoveel beter dan weer een crashdieet waar ik ongelukkig van werd. Eet ik nu toch een keer een stukje taart, dan krijg ik erna meteen een nare suikerdip. Weet ik meteen weer waarom ik het doe: ik ben fitter met zo min mogelijk suiker. De volgende stap is letten op suiker in nog meer producten die ik regelmatig koop. Voor nu wil ik de basis gewoon goed hebben, zodat het een gewoonte wordt om gezonder te eten en drinken.”

Wandelen

“Ook op het gebied van bewegen ben ik milder voor mezelf geworden. Voordat ik zwanger raakte van de tweeling, zat ik minstens twee tot drie keer per week in de sportschool. Door lichamelijke klachten in de zwangerschap kon dat niet meer en nu hoeft het niet meer zo drastisch. Ik bedenk iedere week wat ik nu eens kan doen om te bewegen. Zo maak ik wekelijks een wandeling met de tweeling, maar ik probeer ook dagelijks te rekken en strekken. Mijn zere rug en knieën hebben daar veel baat bij. Sinds corona doe ik thuis ook weleens bewegingsoefeningen met filmpjes op YouTube. Ik zou het liefst iedere dag een stukje wandelen, al is het maar een half uurtje. Dat is een mooi streven en al goed voor je gezondheid.”

Ontspannen

“Sinds ik merk wat het doet om goed voor mezelf te zorgen, probeer ik ook bewuster tijd voor mezelf in te plannen. Word ik prikkelbaar en ga ik snauwen, dan weet ik: oeps, ik loop mezelf al te lang voorbij. Dan is het tijd voor een saunabezoekje, of ga ik langs een vriendin. Op doordeweekse avonden ben ik al heel tevreden als ik met een kop thee en een boek op de bank beland. Even geen moederdingen, maar gewoon tijd voor mezelf. Ontspannen is iets waar ik echt alert op moet blijven, zodat het er niet bij inschiet.”

Fit op jouw manier

Kleine veranderingen in je leefstijl dragen bij aan een goede weerstand. Al binnen een paar weken kunnen ze effect hebben. En als je gezonder leeft, zit je vaak lekkerder in je vel: je voelt je energieker. Met een goede weerstand word je minder snel ziek van bacteriën en virussen, zoals corona. En als je toch ziek wordt, heb je vaak minder klachten. Bovendien verklein je met een gezonde leefstijl de kans op aandoeningen, zoals kanker en hart- en vaatziekten.

Gezonder leven is makkelijker dan je denkt. Helemaal als je keuzes maakt die bij jouw leven passen. Want als iets bij jou past, hou je het veel langer vol. Er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Ontdek wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.

De campagne Fitopjouwmanier.nl is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.