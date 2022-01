“Ik wil heel graag weten hoe het nou zit. Nog voordat ik zelf een keer van deze aarde verdwijn”, vertelt Corrie. Ze is gescheiden van haar eerste man, weduwe van haar tweede man en moeder van een zoon en een dochter.

Alle betrokkenen zijn overleden

De eerste die bij Corrie komt met het verhaal over haar vader, is haar ex-man. “Toen ik 27 was, gooide hij het me zo voor de voeten”, vertelt Corrie aan Dionne Stax, die het programma presenteert. “Maar je bent nu bijna 80...”, zegt Dionne. “Ja, dus ga maar na hoe lang ik al met deze twijfel leef”, reageert Corrie aangedaan, maar standvastig in haar missie. Ze wil de waarheid weten, nu ze er niemand meer mee kan kwetsen. Degenen die bij het geheim betrokken zouden zijn, zijn allemaal al overleden.

Moeder ging vreemd

Als Corrie nog klein is, scheiden haar ouders. In die tijd erg ongebruikelijk. Lange tijd wist ze niet waarom. Pas later krijgt ze te horen dat de scheiding zou zijn veroorzaakt omdat Corries moeder vreemdging met een medewerker van de slagerij die door haar man Cornelis werd gerund.

Corrie vertelt dat ze haar vader Cornelis leerde kennen als een lieve man. “Moederliefde kende ik niet echt. Maar mijn vader deed nooit geen vlieg kwaad. Ik heb nooit een klap van hem gehad, nooit was het ruzie.” Na de scheiding van haar ouders bezocht ze hem vaak in de weekenden. “Eigenlijk was hij te moe voor visite, zoveel werkte hij. Maar hij zei nooit nee.”

Uit de hand gelopen

Met de man waarmee Corrie op haar 20e trouwt, heeft ze geen goed huwelijk. Op een avond loopt een ruzie uit de hand en gooit hij eruit wat hij denkt te weten over Corries ‘echte’ vader. Sindsdien staat haar wereld op zijn kop. Ze haalt verhaal bij haar tante, maar als die niks wil zeggen, confronteert ze haar moeder. “Maar zij liet niks los. Ze schrok en begon te huilen, maar een antwoord kreeg ik niet.”

Ook vraagt Corrie het aan haar vader. “Ik zag dat hij schrok dat ik het wist. Zijn kin begon te trillen, ik zag dat hij verdriet had. Hij zei: ‘Neem maar aan dat ik je vader ben.’” Door de emotie van haar vader laat Corrie het sindsdien lange tijd rusten. Later komt er meer informatie op tafel, via de nieuwe vrouw van haar vader Cornelis. Zij vertelt Corrie dat de slagersjongen waarmee haar moeder zou zijn vreemdgegaan ‘Booms’ als achternaam heeft, en dat hij in de oorlog om het leven is gekomen.

Zussen weten meer

Ook één van Corries zussen schijnt meer te weten. Tegen haar inmiddels overleden stiefmoeder zou zij gezegd hebben: “Je kan haar net zo goed onterven, want zij is toch niet van onze vader.” Tegen Corrie zeiden haar zussen geen woord. Wél zijn ze bereid DNA af te staan voor het onderzoek. Ook Corrie levert natuurlijk haar DNA in.

Uitslag van de DNA-test

Na enige tijd komt Dionne met de uitslag. “Lieve Corrie. Uit het onderzoek is gebleken dat jij niet dezelfde vader hebt als jouw twee zussen”, leest ze voor. Omdat slagersjongen Booms, de vermoedelijke vader van Corrie, jong is overleden en geen kinderen had, is het niet te achterhalen of hij haar vader is. Maar daar gaat Corrie, op basis van alle verhalen, wel vanuit.

Met een gerust hart

Bij het horen van het nieuws schiet ze vol. “Ik heb nooit doorgehad dat ik geen kind van Cornelis was. Hij is altijd zo goed voor mij geweest. Na mijn trouwen, maar ook als kind. Het is niet anders. Ik weet het nu in ieder geval en kan straks met een gerust hart naar boven toe.”

De kijkers van DNA Onbekend hebben veel respect voor Corrie en haar verhaal:

Bron: DNA Onbekend, Twitter.