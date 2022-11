Veel lof voor de dochter van Linda de Mol die OneLove-band bij WK in Qatar draagt: “Noa Vahle toont meer ballen dan Van Dijk”

Gisteren zwichtte de Nederlandse voetbalbond voor sancties van de FIFA. Als aanvoerder Virgil van Dijk met de OneLove-band zou spelen, zou hij een gele kaart krijgen. De KNVB zag daarom af van het dragen van de band, maar enkele sportverslaggevers niet.

Noa Vahle draagt wél de OneLove-band

De aanvoerdersband, die staat voor verbinding in het voetbal en tegen alle vormen van discriminatie, wordt gedragen door de captains in het professionele voetbal. Maar niet tijdens het WK in Qatar, het land dat het niet zo nauw neemt met mensen- en vrouwenrechten.

Om een statement te maken kiest Noa Vahle, die als razende reporter namens Talpa naar het Midden-Oosten is afgereisd, net als Alex Scott, een Britse vrouwelijke verslaggever, ervoor om de band wél te dragen.

Alex met de band voor de openingswedstrijd van Engeland:

After it was announced teams would not be wearing OneLove armbands while playing in the World Cup, presenter Alex Scott sported one to present England's opening game



En Noa:

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Noa Vahle (@noavahle) op 22 Nov 2022 om 0:16 PST

“Ik draag de band inderdaad wel. Ik krijg daar natuurlijk geen gele kaart voor. Voor mij zijn er niet zoveel sancties aan verbonden”, legt de dochter van Linda de Mol en Sander Vahle uit in de live-uitzending van De oranjewinter. “Het is naïef van mij om te denken dat er iets van verandering komt als ik hem draag, maar ik doe het omdat het een protest is tegen alle vormen van discriminatie. Ik vind het een prachtig initiatief van de KNVB, maar in de praktijk komt het niet echt tot werking.”

Positieve reacties

Waar de gemiddelde twitterende kijker van De oranjewinter vooral geïnteresseerd is in het voorkomen van Noa, zijn er ook veel positieve reacties op het statement dat ze maakt door de band te dragen. ‘Ik ben fan’, schrijft iemand bij een foto van de verslaggever. ‘Ook Noa Vahle / De Mol toont meer ballen dan Van Dijk door de band wél te dragen’, meent een ander.

Ook Noa Vahle / De Mol toont meer ballen dan Van Dijk door de band wél te dragen. En de “stoere mannen” van Oranje haar maar boycotten, laffe zakken. #teamNoa #OneLove pic.twitter.com/Uwh0JMCxMc — Sydney (@SydneyWurth) 21 november 2022

Fan van Noa Vahle. Is/wordt een topper. #oranjewinter — Dennis (@D_Rijntjes) 21 november 2022

Die Noa Vahle/De Mol is een talent zeg. #oranjewinter — Marc Dik (@Marc_Dik) 21 november 2022

Onder haar Instagram-bericht kan Noa ook op lovende reacties rekenen. ‘Je doet het zo ongekend goed. Tv-talent van het jaar’, prijst 3FM-dj Barend van Deelen haar. Mark La Brand, radio-dj bij Radio 538, is het ermee eens. ‘Wat doe je het top!’

