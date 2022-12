Veel lof voor Jenny Arean in ‘Even tot hier’

Kijkers zijn vooral enthousiast over de zangkunsten van Jenny. En dan met name de woorden die ze soms in de mond neemt...

Jenny Arean in ‘Even tot hier’

Elke zaterdagavond nemen cabaretiers Niels van der Laan en Jeroen Woe de week door in een muzikale voorstelling. Dit doen ze samen met hun band en ensemble. Het belangrijkste nieuws van de afgelopen week passeert in rap tempo én in musicalvorm de revue. Elke week komt er ook een verrassende artiest langs die samen met hen een simpel liedje omtovert en afstemt op de actualiteit. Deze week: Jenny Arean.

Bukken kan niet meer

Het valt niet te ontkennen dat het de afgelopen dagen hártstikke koud was. Op sommige plekken kon zelfs geschaatst worden, wat betekent dat veel ongetrainde schaatsers het ijs op gaan. Het resultaat? De EHBO draait overuren en één ding is zeker: bukken kan niet meer.

Enthousiaste kijkers

Niels, Jeroen en Jenny zongen op de melodie van haar klassieker Vluchten kan niet meer over stramme benen, blessures én de opwarming van de aarde. Kijkers zijn erg enthousiast over het verrassende optreden van Jenny. Vooral ook over de grove woorden die ze soms uitsprak. ‘Jenny Arean die met een stalen gezicht “Fuck, wat doet het zeer” zingt is toch echt wel weer een pareltje’, schrijft een kijker op Twitter.

Wat zingt Jenny Arean nog goed voor haar leeftijd! #eventothier https://t.co/BqXAaOqTGo — Peter van Cappelle (@Petervc1988) 17 december 2022

Ohhhhhh mijn idool ook nog! Jenny Arean 🙌🙌🙌🙌🙌🙌🎉🎉🎉#eventothier — Ellen van Dorssen 🇺🇦 (@EDorssen) 17 december 2022

Jenny Arean, 80 jaar en nog steeds spatzuiver zongen!



#eventothier — Ron Yanse (@GroteHaas) 17 december 2022

Jenny Arean, fantastisch wat een vrouw! Hele eer voor #eventothier om dit lied met haar te zingen — Anita Mensing (@AnitaMensing1) 17 december 2022

Jenny Arean die met een stalen gezicht "Fuck, wat doet het zeer" zingt is toch echt wel weer een pareltje 😂#eventothier — Saskia (@sasssk) 17 december 2022

Tjongejonge ze zijn toch terecht winnaars van #televizierring Geniaal met ‘Bukken kan niet meer’ Jenny Arean #eventothier — Margaret Otten (@MargaretOtten) 17 december 2022

Wat een zangeres toch die Jenny Arean! En wat een tekstschrijvers die Woe en van der Laan! Bukken kan niet meer… #eventothier pic.twitter.com/X53SQayTxI — jose duindam 🌱🌎 (@joseduindam) 17 december 2022

.@eventothier: Al zijn wij misschien dan niet de sportiefste. Dit doen wij het allerliefste!

Maar tyfus m’n knieën, wat doet het toch zeer. ⛸ https://t.co/6exBjquJNq #JennyArean #EvenTotHier pic.twitter.com/1kPHhXBVYA — Willem J. Bod (@WillemBod) 17 december 2022

Jenny Arean is 80 en zingt nog prachtig 😃 #eventothier — Lianne van Veen (@Liedje87) 17 december 2022

Jenny Arean zingt met haar 80 jaar nog steeds zo mooi! <3 #eventothier — Iwan Westdijk (@dubovsky) 17 december 2022

"Bukken kan niet meer..." 🤣🤣😆Geweldige uitvoering van "Vluchten kan niet meer".. Jenny Arean. En dat zo stoïcijns serieus zingen..Heerlijk!😆"Tyfus m'n knieën wat doet het toch zeer".. 😁 Stuk gaan.. #eventothier — Renata Hofman💚🤍 (@RenataFCG) 17 december 2022

Bron: Even tot hier, Twitter