Veel meer meldingen over grensoverschrijdend gedrag sinds ‘The Voice’

Bijna een jaar na de heftige uitzending van BOOS over The Voice of Holland is er meer aandacht voor grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Vertrouwenspersonen krijgen er meer meldingen over en het is vaker onderwerp van gesprek tussen medewerkers onderling. Hoe triest ook, het lijkt wel een stap in de goede richting.

Vaak klacht over leidinggevende

De Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) deed een peiling op verzoek van het AD. Daaruit blijkt dat twee derde van de klachten werd ingediend door medewerkers. In bijna de helft van de gevallen was een leidinggevende degene die het ongewenste gedrag vertoonde. In een kwart van de gevallen ging het om een collega.

Uit het onderzoek van de LVV komt naar voren dat de meeste klachten over intimidatie (ruim 56 procent) gingen, gevolgd door seksuele intimidatie (11 procent).

Geen foute grappen meer

Van de 173 leden van de LVV die de peiling invulden, gaf 89 procent aan dat er rond ongewenst gedrag het afgelopen jaar meer bewustzijn is gekomen op de werkvloer. Zo spreken mensen er elkaar eerder aan, zeggen de meeste vertrouwenspersonen. Daarnaast geven enkele ondervraagden aan dat er minder gezoend en geknuffeld wordt, bijvoorbeeld tijdens verjaardagen of kerst- en nieuwjaarsborrels. Ook durven mensen geen foute grappen meer te maken.

Intimiderend gedrag

Slachtofferhulp Nederland liet eerder al weten dat het aantal slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld dat zich in 2022 heeft gemeld met maar liefst 25% was gestegen.

Na het bekend worden van het intimiderende gedrag van Matthijs van Nieuwkerk bij het programma DWDD kwam ook op dat vlak veel los.

Waarschijnlijk zal het thema hoog op de agenda blijven staan de komende tijd. “Het is een maatschappelijk thema dat we zullen moeten omarmen om er iets aan te kunnen doen”, zegt LVV-voorzitter Inge te Brake in het NOS Radio 1 Journaal.

Bron: AD/NOS