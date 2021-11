Veel respect voor afvaller ‘Expeditie Robinson’ (helemaal na emotioneel belletje)

Dit seizoen kreeg Rob, net als zeven andere BN’ers, een tweede kans om te laten zien dat hij een echte Robinson is. Maar na opnieuw eten te verspillen, opnieuw een balkproef te verliezen en te klungelen tijdens de andere proeven, is het tijd voor Rob om naar huis te gaan.

Creperen in een slaapzak

In de aflevering van donderdag moesten JayJay, Sterrin, Do, Annemiek, Robbert en Rob een zware kist onder water zo ver mogelijk vooruit zien te krijgen. Boerin Annemiek kon het langste haar adem in houden en won de proef. Zij mocht na de eilandraad naar winnaarseiland. De rest keerde terug naar hun eigen eiland, waar amper eten te vinden is. Dat is vooral te zien en te merken aan Rob. Hij was onwijs veel afgevallen en zijn energielevel was ontzettend laag. Hij lag de hele dag te creperen in zijn slaapzak. “Het voelt alsof ik doodga”, zegt hij zelfs. Maar opgeven? Nee, dat zal Rob nooit doen.

Nog even spannend

Daarom besloten de andere kampleden hem tijdens de Eilandraad naar huis te sturen. Rob had nog wat extra stemmen die hij kon inzetten, waardoor het op de Eilandraad nog even spannend werd tussen Robbert en Rob. Maar uiteindelijk moest Rob toch echt z’n spullen pakken. Hij zei dat hij het jammer vond en graag door had willen gaan, maar aan alles was te zien dat hij helemaal uitgeput was en klaar was om weer naar zijn vrouw en kinderen te gaan.

Emotioneel belletje

Dat blijkt ook uit het emotionele belletje na afloop. Op Instagram is te zien hoe hij zijn vrouw Suzanne opbelt om te vertellen dat hij eruit is gestemd. “Ik kom weer naar huis...”, zegt hij met een trillende stem. “Ik kan niet meer joh...” Na het horen van haar stem, rollen de tranen over zijn wangen. Ook vraagt hij hoe het met zijn zoon en dochter gaan, maar Suzanne geeft aan dat vooral zoon Levi nog te jong is te snappen dat zijn papa meedoet aan een spelprogramma. “Levi zegt iedere keer: papa is weggevlogen. Levi is nog te klein, hè”, legt ze uit. Rob kan niet wachten eindelijk naar huis te gaan.

Reacties

Op Twitter laten kijkers weten veel respect te hebben voor Rob. Niemand had gedacht dat hij het zó lang zou volhouden. “Enorm veel bewondering en sympathie voor Rob gekregen. Als iemand met opgeheven hoofd mag gaan is hij het wel. Rob wees trots op jezelf!”, schrijft een kijker op Twitter. Iemand anders reageert met: “Hij is wel een strijder tot het laatste moment.” Ook onder de video op Instagram wordt met veel lof gereageerd. “Rob is echt een baas. Je hebt het maximale eruit gehaald. Nu lekker naar je familie. Respect”, klinkt het.

Enorm veel bewondering en sympathie voor #Rob gekregen. Als er iemand met opgeheven hoofd mag gaan is hij het wel. Rob wees trots op jezelf! #ExpeditieRobinson — chickfrom1984 (@chickfrom1984) 18 november 2021

Bedankt Rob, je maakte de expeditie zeker vermakelijk!



Nu lekker bijeten met je soulmate John#ExpeditieRobinson pic.twitter.com/3ZbqSau41D — Olivier Peeters (@olivierpeeters) 18 november 2021

Eerlijk is eerlijk Rob heeft iig niet opgegeven. Hij is wel n strijder tot t laatste moment #ExpeditieRobinson — Sam✨sweet sticky,thick&pretty (@samschrijft) 18 november 2021

Mega respect voor Rob de Geus! #Robinson #expeditierobinson — La Xtina ❤️🔥 (@GordienkoQueen) 18 november 2021

Nou dat was Rob bij Expeditie Rob-inson. Bedankt Rob #ExpeditieRobinson — Minisapxrose (@minisapxrose) 18 november 2021

🤣🤣 rob heeft wel humor en zelfspot 🤣 heerlijk #ExpeditieRobinson — Claudia (@_cloudy_a) 18 november 2021

Respect voor Rob dat hij niet opgaf en is doorgegaan tot de laatste snik!! Hoe slecht hij zich ook voelde #ExpeditieRobinson — Audrey (@AudrinaKay) 18 november 2021

Bron: Expeditie Robinson, Instagram, Twitter.