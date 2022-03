Veel vrouwen dragen de verkeerde BH maat - zó weet je of dat ook voor jou geldt

Libelle samen met Livera

Je kent het vast wel: je denkt je BH maat zeker te weten en vervolgens draag je jaren dezelfde maat. Want waarom zou je maat nu ineens anders zijn? Toch zijn er allerlei redenen waardoor je BH maat in korte tijd kan veranderen: denk bijvoorbeeld aan afvallen of aankomen, een zwangerschap of intensief sporten. Tijdens al die veranderingen in je leven, veranderen je borsten mee. En dus kan een check op z'n tijd zeker geen kwaad.

Kenmerken van de verkeerde maat

Het blijkt zelfs dat het merendeel van de vrouwen de verkeerde BH maat draagt. En dat is zonde, want comfortabele lingerie is juist de ideale manier om je op en top vrouw te voelen. Heb jij last van deze kenmerken? Dan zou het best eens kunnen dat je de verkeerde BH maat draagt.

Je borsten drukken tegen elkaar aan.

De schouderbandjes van je BH zorgen voor striemen op de schouders.

De BH beugel sluit niet goed aan om de borst.

Je borsten puilen uit onder de cup.

De achterkant van je BH trekt omhoog.

De perfecte BH

Om er zeker van te zijn dat je (nog steeds) de juiste BH maat draagt, is het verstandig om je één keer in de zoveel tijd te laten adviseren. Dat kan bijvoorbeeld in één van de winkels van Livera. Bij Livera heb je BH's in allerlei verschillende soorten en maten, dus er is áltijd wel een BH die perfect bij jou past. Letterlijk en figuurlijk.

BH’s bestaan er in allerlei verschillende soorten en maten. Van links naar rechts: T-shirt BH, niet voorgevormde beugel BH, voorgevormde memory BH.

Voor elke vrouw

Met ruim 50 jaar expertise is Livera dé bodyfashion specialist in Nederland. Livera vindt het belangrijk dat iedere vrouw zich zelfverzekerd voelt, en de vakkundige medewerksters helpen je dan ook graag bij het vinden van de perfecte fit. Ben jij benieuwd of je de juiste BH maat draagt? Kijk welke Livera-winkel het dichtst bij jou in de buurt is en laat je persoonlijk adviseren.