Veel zon, weinig wind: komende week blijft het aangenaam lekker

Trek dat badpak maar uit de kast, want het is ideaal strandweer. En: vergeet niet te smeren!

Veel zon, weinig wind

Het is de perfecte combinatie voor mensen die van heerlijk zomerweer houden. De afgelopen dagen konden we al genieten van een strakblauwe lucht en nu de wind wat is afgezwakt, is het helemaal aangenaam weer. Hoewel het normaal ‘pakken wat je pakken kan’ is wat betreft het lekkere weer tijdens de Nederlandse lentes, draait de zon nu overuren, volgens meteoroloog Leander de Wit van Buienradar.

Vandaag krijgen we in veel delen in het land te maken met zomerse temperaturen, dat wil zeggen: temperaturen van bijna 25 graden of hoger. “In het zuidoosten wordt het mogelijk zelfs 28 graden.” De kans is dan ook groot dat vandaag de eerste officiële zomerse dag van het jaar wordt gemeten. Dat gebeurt wanneer het kwik boven de 25 komt in De Bilt.

Komende week

Voor de komende week ziet het weerbericht er ook fantastisch uit. “Alleen op maandag is er kans op onweer en wat buien, maar de twee dagen erna is het weer volop droog. De temperaturen blijven constant hoger dan gemiddeld, tussen de 23 en 26 graden.”

Woensdag wordt het waarschijnlijk de warmste dag van de week. Daarna zullen de temperaturen weer iets dalen en is er meer kans op buien. “Volgend weekend krijgen we te maken met temperaturen van rond de 20 graden, dat zijn normale temperaturen voor de tijd van het jaar”, aldus de Wit.

Bron: RTL Nieuws