Veiligheidsvoorzitter Bruls: ‘De hele winter in lockdown als er nu niets verandert’

Hubert Bruls is teleurgesteld in het naleven van de coronamaatregelen. Dat laat de politicus weten tijdens zijn gesprek in het programma Buitenhof. “Deze week wordt het spannend", zegt de voorzitter van het Veiligheidsberaad. Daarmee doelt hij op de coronacijfers. Als daar niets aan verbetert, zal een winterlange lockdown volgens Bruls een mogelijkheid zijn.

Geen effect

Ook Marion Koopmans, viroloog en lid van het Outbreak Management Team (OMT) schuift aan in Buitenhof. Net als Bruls maakt zich zorgen. “Dingen als meer thuiswerken, meer thuisblijven, geen drukte opzoeken: dat zou je nu willen terugzien in bijvoorbeeld de mobiliteitscijfers, maar daar zie je het nog niet in", zegt zij. “Dus ik maak mij zorgen over of het effect wel wordt bereikt.”

Lockdown

Koopmans denkt dat de maatregelen die door het kabinet zijn opgelegd niet goed worden nageleefd. Inhoudelijk lijken de maatregelen namelijk wel nuttig. “We zouden met deze maatregelen zonder lockdown de winter door moeten kunnen komen", stelt zij dan ook.

