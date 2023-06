Veranderingen per 1 juli: dít ga je allemaal merken in je portemonnee

De belangrijkste veranderingen zetten we in dit artikel op een rijtje.

Veranderingen per 1 juli

Zoals je wellicht al doorhad, zitten er financieel gezien helaas meer nadelen dan voordelen aan de veranderingen. Een overzicht:

Slecht nieuws voor je portemonnee

Kinderbijslag omlaag

Als ouder krijg je het helaas nog wat zwaarder. De kinderbijslag gaat met 3% naar beneden, aangezien ook de energieprijzen dalen. Het kwartaalbedrag voor kinderen tot 6 jaar gaat met € 8,06 omlaag naar € 261,70. Voor kinderen tussen de 6 en 11 jaar daalt het bedrag met € 9,97 naar € 317,77. Tot slot is het bedrag voor kinderen van 12 tot 18 jaar vanaf 1 juli € 373,85. Op 1 juli ontvang je nog het ‘oude’ bedrag, maar vanaf 1 oktober (het eerstvolgende kwartaal) krijg je minder geld op je rekening gestort.

Sociale huur omhoog

De prijzen van sociale huurwoningen mogen per 1 juli omhoog. De maximale prijsstijging ligt op 3,1%. Voor huurwoningen in de vrije sector was de maximale huurverhoging in januari al vastgesteld op 4,1%.

Prijzen tv en internet omhoog

Wellicht heb je al een mailtje van Ziggo, KPN of T-Mobile ontvangen, want in verband met de inflatie mogen telecomaanbieders hun pakketprijzen verhogen. Ziggo doet dat met 8,5%, terwijl het bij KPN om 6,4% gaat, met een maximum van € 4 per abonnement. T-Mobile verhoogde de prijzen in januari al, met 8,6%. Besparen op je telefoon- en internetkosten? Dat doe je zo!

Rijbewijs duurder

In Nederland kost het gemiddeld € 44,65 om een rijbewijs aan te vragen, maar dat wordt vanaf nu € 48,15. De exacte prijs kan per gemeente verschillen.

Extra betalen voor wegwerpbekers

Na het verbod op plastic rietjes en het invoeren van statiegeld op plastic flesjes en blikjes, moeten we vanaf 1 juli extra gaan betalen voor plastic frietbakjes en koffiebekers to go. Dit geldt ook voor de (op het oog) papieren bekers waaruit veel koffie wordt gedronken. Die bestaan namelijk ook uit een laagje plastic. Ondernemers mogen de prijsverhoging zelf bepalen. De overheid geeft wel richtlijnen: 25 cent voor een beker, 50 cent voor een maaltijdbox en 5 cent voor kleine, voorverpakte porties. Er mag eventueel ook statiegeld gevraagd worden als je een herbruikbaar exemplaar kiest.

Accijns benzine omhoog

Het kabinet verlaagde in april 2022 de accijns op benzine om de stijging van de energieprijzen (een klein beetje) te compenseren. Nu draait Den Haag de tijdelijke accijnsverlaging in twee stappen terug. Op zaterdag 1 juli wordt een liter benzine 17 cent duurder en een liter diesel bijna 12 cent. Veel huishoudens voelen de verhoogde brandstofprijzen aan de pomp direct in hun portemonnee. Het verschil is toch al snel € 5 à € 10 per tankbeurt. Naar verwachting gaat de accijns aan het einde van dit jaar nog verder omhoog.

Goed nieuws voor je portemonnee

Het minimumloon gaat omhoog

Gelukkig is er ook (een héél klein beetje) goed nieuws: het minimumloon gaat bruto 3,13% omhoog. Dat houdt in dat werkenden met een minimumloon vanaf 1 juli ongeveer € 36 per maand meer betaald krijgen. Omgerekend is dat een netto-stijging van bijna 2%, zo meldt het AD. Hierbij is wel alleen gekeken naar het (netto)loon en geen rekening gehouden met pensioenen, die per cao verschillen, waardoor het uiteindelijke bedrag iets kan afwijken.

AOW gaat omhoog

Aangezien de uitkering van AOW gekoppeld is aan het minimumloon, stijgt de AOW mee. Dat is een meevaller, want daar hoef je helemaal niets voor te doen. Op welke bedragen dit voor jou neerkomt, lees je hier. Goed om te weten: deze bedragen gelden voor mensen die al AOW ontvangen en 100% AOW opgebouwd hebben.

Kleding recyclen

In Nederland gooien we per jaar 310 miljoen(!) kilo kleding weg. Slechts 45% daarvan belandt in textielbakken, de rest eindigt in de natuur of wordt vernietigd. Daarom komt het kabinet met nieuwe regels. Per 1 juli worden bedrijven die nieuwe kleding en textiel verkopen verantwoordelijk voor de inzameling, sortering, hergebruik of recycling.

De manier waarop zij oude textiel innemen, mogen ze zelf bepalen. Maar winkels moeten er wél voor zorgen dat consumenten weten op welke manier zij oude kleding het makkelijkst kunnen inleveren. Ze kunnen een boete krijgen als ze niet voldoen aan de doelen die gesteld zijn voor hergebruik en recycling. Er zijn twee opties:

Consumenten leveren het oude textiel in bij daarvoor bestemde containers.

Consumenten leveren het textiel in bij de winkel waar ze het gekocht hebben.

Dat betekent dat als je vanaf 1 juli gaat shoppen voor een nieuwe outfit je bij veel winkels je oude, versleten kleding kunt inleveren. Handig! Zoek van tevoren even op wat de precieze regels bij de desbetreffende winkel zijn.

Bron: Rijksoverheid