Veranderingen per 1 juli: dít ga je in je portemonnee merken

Om het overzichtelijk te houden, zetten op een rijtje wat je kunt gaan merken.

Positieve veranderingen per 1 juli 2022

Kinderbijslag gaat omhoog

Aangezien veel gezinnen hard getroffen zijn door de inflatie, gaat de kinderbijslag omhoog. Ouders krijgen nu per kind per kwartaal bijna € 20 extra uitgekeerd.

Om precies te zijn krijg je voor een kind van 0 tot 5 vanaf 1 juli € 249, voor een kind van 6 tot 11 ligt dit bedrag op € 302 en voor een kind van 12 tot 17 krijgen ouders € 356. Aangezien je per kwartaal kinderbijslag krijgt, ontvangen gezinnen het nieuwe tarief pas in oktober 2022. Voor een gezin met twee kinderen scheelt dit toch al snel € 160 per jaar.

Stijging minimumloon

Het wettelijke minimumloon voor werknemers vanaf 21 jaar gaat een klein beetje omhoog. Het minimumloon is vastgesteld op bruto € 1.756,20 per maand bij een fulltime dienstverband en € 81,06 per dag. Dat kan in totaal € 375,40 schelen op je bruto jaarsalaris.

Aangezien het minimumloon is gekoppeld aan uitkeringen, stijgen ook de bedragen van de uitkeringen mee. Dat geldt onder meer voor de AOW, werkeloosheidswet en ziektewet.

Btw op energie gaat omlaag

Omdat de energieprijzen de pan uit rijzen, wordt de btw op energie tijdelijk verlaagd van 21% naar 9%. Op die manier wil de overheid gezinnen tegemoet komen. Het verlaagde tarief geldt tot eind 2022.

Als je nu € 150 kwijt bent per maand aan energiekosten, kan deze btw-verlaging je dit jaar in totaal nog € 90 schelen. Wil je nog meer geld besparen op je energierekening? Check dan deze tips.

Gratis lezen voor kinderen

Vanaf 1 juli zijn alle kinderen en jongeren onder de 18 jaar gratis lid van de bibliotheek. Veel bibliotheken waren al gratis, maar officieel mochten zij bij kinderen de helft van de volwassen prijs in rekening brengen. Wist je dat lezen heel goed is voor je gezondheid?

Strengere regels voor influencers

Voor sommigen hoort deze verandering bij de categorie hieronder, maar de meeste mensen zullen er blij mee zijn. Nederlandse vloggers en influencers krijgen namelijk strengere regels wat betreft sluipreclame, omdat zij voortaan vallen onder de Mediawet.

Als vloggers en influencers veel volgers hebben op Instagram, YouTube of TikTok moeten zij vanaf 1 juli duidelijk maken als ze tegen betaling producten laten zien. Bovendien mogen ze in gesponsorde video’s gericht aan kinderen geen speelgoed meer uitgebreid aanprijzen. Verder is het verboden om reclame te maken voor medische producten en video’s over nieuws of politieke informatie mogen überhaupt nooit gesponsord zijn.

Negatieve veranderingen per 1 juli 2022

Huurprijzen kunnen stijgen

Elk jaar wordt gekeken of wooncorporaties hun huur mogen verhogen. Het afgelopen jaar werd dit verboden vanwege de coronacrisis, maar dit jaar is bepaald dat vanaf 1 juli de verhuurder van een sociale huurwoning de huur met maximaal 2,3% mag verhogen. Voor woningen in de vrije sector mag de huur met maximaal 3,3% verhoogd worden.

Bij een sociale huurwoning van € 700 per maand, scheelt dit ongeveer € 190 per jaar. Bij een gewone huurwoning van € 1200 per maand, ben je vanaf 1 juli per jaar € 475 meer kwijt aan huur.

Verplichte rookmelders

Vanaf 1 juli is het in ieder huis verplicht om op elke verdieping een rookmelder te plaatsen. Het advies van de overheid is om rookmelders te kiezen die minstens tien jaar meegaan. Zo’n rookmelder kost gemiddeld € 16. Deze nieuwe rookmelderswet kost even een paar tientjes, maar je voelt je een stuk veiliger in je eigen huis. Let wel op: de politie waarschuwt voor zogenaamde controle op rookmelders. ‘Doe niet open’, zeggen ze.

