Verbazing bij Karlijn over romantische kant van boer Jouke: “Hij is keilief”

En wij eerlijk gezegd ook niet!

De BZV-reünie

Eerlijk is eerlijk: de citytrip was niet voor alle boeren een succes. Maar wat is er daarna allemaal gebeurd? Tussen deze trip en de reünie zit 4,5 maand. Wie zijn er nog samen? De nieuwste beelden van de reünie verklappen in ieder geval dat boer Jouke en Karlijn nog samen zijn, maar we hadden niet anders verwacht.

Een verliefde boer Jouke

Jouke is smoorverliefd, dat kun je wel zien aan die big smile op de teaserbeelden van de de reünie van aanstaande zondag. Er is haast niks meer over van die eigenwijze en een tikkeltje lompe boer. “Hij is keilief. Hij is ook veel attenter dan ik ben. Ik vergeet dat soort dingen”, vertelt Karlijn. Dat maakt Yvon nieuwsgierig. Ze is dan ook benieuwd wat Jouke doet om Karlijn te verrassen.

Grote verbazing bij Karlijn én Yvon

“Ja, gewoon kleine dingen. Dan zet hij alvast de koffie aan voordat ik het bed uit ben. Of dat ik ergens een briefje vind.” Op deze lieve briefjes staat dan dat hij van haar houdt. “Hij is echt romantischer dan ik ben, hoor.” Yvon zit met volle verbazing te kijken. “Echt waar?” vraagt ze. Karlijn wist ook niet wat ze meemaakte. “Ja, dat doet-ie wel. Dat had ik ook niet gedacht.”

Wie zijn er nog samen?

Dit zijn niet de allereerste beelden van de Boer zoekt vrouw-reünie. Eerder had boer Hans al de lachers op zijn hand met een grapje over de bikinifoto van Annette. Uit deze beelden kunnen we al wel opmaken dat boer Hans en Annette het nog steeds erg gezellig hebben met elkaar, maar hoe zit het met de rest? Is Evert nog bij Maud? Heeft Sander toch het hart van Janine weten te veroveren en hoe is het afgelopen met Rob en Wendy? Aanstaande zondag om 20.56 uur vertellen de boeren hoe het precies zit, in de laatste aflevering van dit seizoen van Boer zoekt vrouw.

Ook tussen Hans en Annette is er sprake van liefde. In ‘Praat mee over BZV’ werd hun ‘wilde nacht’ besproken:

