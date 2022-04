Verbazing en hilariteit om Stefano Keizers die in ‘De verraders’ zonder rijbewijs achter het stuur zit

In De verraders strijdt een groep BN’ers onder leiding van Tijl Beckand om een zilverschat. Op en rond kasteel Erenstein in Limburg lopen er drie verraders rond die de buiten willen kapen. De verraders is eigenlijk een mix van het razendpopulaire programma Wie is de mol? en het spelletje De weerwolven van Wakkerdam. Stefano is dit seizoen één van de drie verraders en vermaakt zich opperbest.

Raceopdracht

In de aflevering van vrijdagavond zat een opdracht met heuse racebuggy's. De kandidaten moesten in duo's vier rondes op een parkour afleggen binnen tien minuten om zilver te verdienen voor de schat. Een extra toevoeging was dat de bijrijder onderweg de kans kreeg om met een paintballgeweer posters van de andere kandidaten te beschieten. Wie niet geraakt wordt mag later in de aflevering naar de zogenaamde wapenkamer, waar je garantie kunt vinden om nog een aflevering te mogen blijven.

Geen rijbewijs

Cabaretier Stefano Keizers en presentator Frank Evenblij vormen een duo. Vol goede moed stappen ze in de racebuggy: Stefano achter het stuur, Frank als bijrijder. Na twee rondes zouden ze moeten wisselen. Totdat Frank zegt in een terugblik-moment tegen de camera: “Met Stefano in dat ding was een geweldig avontuur. Ik vond het fantastisch... Niet wetende dat hij geen rijbewijs heeft.”

Niet al te soepel

That's right, Stefano legde het parkour achter het stuur af zonder dat hij ooit het plastic, roze kaartje bemachtigd heeft! Het gaat allemaal niet van een leien dakje. Eerst komen ze al een heuvel niet op waardoor ze ongemakkelijk achterwaarts weer naar beneden rijden, vervolgens maakt Stefano een stuurfout waarop Frank roept: “We vielen bijna een ravijn in!” Niet veel later wisselen de heren toch maar van rol in de buggy.

Hilariteit

Hoewel niet duidelijk is waarom Stefano tijdens de aflevering überhaupt mocht rijden, zorgt het moment voor veel hilariteit bij de kijkers:

Heerlijk Frank Evenblij: het is een geweldig avontuur met Stefani...stilte... zolang hij uet wist dat Stefano geen rijbewijs had 🤣🤣🤣 heerlijke droogkloot #DeVerraders — Corinne (@BestLief) 22 april 2022

Iedereen in NL: Stap nooit bij Stefano in een buggy…. 🤣 #deverraders pic.twitter.com/AAj6vqrHxf — ‧͙⁺˚*・༓☾ RΛϾHELLE ☽༓・*˚⁺‧͙ (@korreltjezout84) 22 april 2022

Haha, die Stefano heeft geeneens en rijbewijs #deverraders — Monique Hooiveld (@MoniqueHayfield) 22 april 2022

Whahaha Frank en Stefano die achteruit de heuvel af rijden #deverraders — Emily (@tweetsvanEem) 22 april 2022

Het verbaast me dat Stefano niet ergens tegenaan is gereden #deverraders — jas (@jasmijnnvb) 22 april 2022

Bron: De verraders, Twitter.