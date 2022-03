We leggen uit hoe fabrikanten dit trucje toepassen en hoe jij ervoor kunt zorgen dat je geen dief bent van je eigen portemonnee.

Prijsstijgingen

Je hebt de laatste tijd vast gemerkt dat je boodschappen door inflatie aardig duurder zijn geworden. En daar stopt het niet bij, want ook door de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne blijven de prijzen van allerlei producten stijgen. Zo rijzen momenteel de energie- en benzineprijzen de pan uit en ook brood, koek, crackers en pizza worden twee keer zo duur.

Minder voor hetzelfde geld

Sommige leveranciers van levensmiddelen slaan een slaatje uit de hoge inflatie door veel hogere prijzen voor hun producten te vragen dan noodzakelijk. Andere fabrikanten gebruiken een trucje om meer omzet te maken. De prijs blijft dan hetzelfde, maar de verpakking bevat minder dan voorheen. Hierdoor heb je sneller een nieuw product nodig en geef je uiteindelijk (zonder dat je het doorhebt) ook meer geld uit. Dit worden ook wel verborgen prijsstijgingen en ‘krimpflatie’ genoemd.

Voorbeelden van verborgen prijsstijgingen

Om te voorkomen dat jij hierin trapt, brengt Radar de volgende stiekeme prijsstijgingen voor je aan het licht:

Rituals

Een Een bodyscrub van Rituals bevatte eerst 300 gram scrub, maar tegenwoordig zit er in hetzelfde potje nog maar 250 gram. Dat scheelt 50 gram, terwijl de prijs hetzelfde is.

Wilhelminapepermunt

Voor een voordeelpak met acht rollen pepermunt betaal je nog altijd hetzelfde bedrag, alleen zijn de rollen een stuk kleiner. Ze bevatten namelijk 20% minder inhoud.

Allioli

Het potje Allioli lijkt groter, maar schijn bedriegt. Dit potje dipsaus is van 200 naar 180 milliliter gegaan.

Zaanse mayonaise

Ook de nieuwe verpakking van Zaanse mayonaise is een kleiner geworden. Eerst betaalde je € 2,55 voor een fles van 850 milliliter. In de nieuwe fles zit nog maar 750 milliliter, terwijl je hier € 2,79 voor neerlegt.

Biodermal-zonnebrandcrème

Voor de zonnebrandcrème SPF50 van Biodermal betaal je nog altijd hetzelfde, maar intussen is de tube wel een stuk kleiner geworden. In plaats van 50 milliliter zit er nu nog maar 40 milliliter in.

Dreft

De flessen Dreft zijn van 450 naar 383 milliliter gegaan. Het is nog maar de vraag of je hier dezelfde hoeveelheid vaat mee kunt afwassen... Tip: De flessen Dreft zijn van 450 naar 383 milliliter gegaan. Het is nog maar de vraag of je hier dezelfde hoeveelheid vaat mee kunt afwassen... Tip: maak zelf eens afwasmiddel

Bonduelle-tuinbonen

De zakken tuinbonen van Bonduelle zijn ook gekrompen. Eerst kreeg je nog 400 gram, maar tegenwoordig zit er niet meer dan 300 gram in de zak.

Fairtrade-hagelslag

In een pak hagelslag puur van Fairtrade zat voor de re-branding nog 400 gram, maar tegenwoordig zit in hetzelfde pak 380 gram.

Teisseire-siroop

Eerst zat in de fles ranja 750 milliliter en nu 600 milliliter, voor dezelfde prijs.

Koopmans-bakmeel

In het pak zelfrijzend bakmeel zat eerst nog 500 gram, maar nu moet je het doen met 400 gram. Dat zijn toch minder koekjes die je ervan kunt bakken...

Meer water

Een ander trucje van de fabrikant is de verhouding aanpassen. De Calvé-pindasaus moest je eerst mengen met tweederde water, terwijl je nu de helft aan water moet toevoegen. Hierdoor haal je een stuk minder saus uit de pot. Karvan Cevitam past hetzelfde trucje toe. Daar hebben ze wat extra water bij de limonade gedaan, waardoor je voor één glas meer siroop nodig hebt dan eerst.

Minder zuinige dop

Tot slot worden steeds meer producten op de markt gebracht waarbij de schenkdop minder zuinig is dan eerst. Zo verbruik je meer en ben je sneller toe aan een nieuwe verpakking. De koffiemelk van Friese Vlag heeft sinds kort een nieuwe fles. In plaats van glas komt de melk nu in een fles van recyclebaar plastic. De prijs bleef gelijk, maar de inhoud ging wel van 186 naar 140 milliliter. Bovendien is de opening van het flesje een stuk groter, waardoor het minder zuinig is.

Goed vergelijken

Let dus goed op wat je aanschaft. Vergelijk de hoeveelheid van jouw favoriete merk met die van de concurrenten om wat geld te besparen.

Gezinsvlogger Doortje geeft tips om veel minder eten weg te gooien en op je boodschappen te besparen:

Bron: Radar