Verbouwing in ‘Kopen zonder kijken’ zorgt voor ‘natte oksels’ bij Bob Sikkes

Iris en Thom waren al zo’n 1,5 jaar op zoek naar een huis in Tilburg voor ze de hulp van Martijn Krabbé en zijn team inschakelden. Omdat ze uit hun huurappartement moesten, zat er inmiddels haast achter hun zoektocht. Het lukte ze zelf niet om de biedingsstrijd in deze oververhitte woningmarkt te winnen, dus het was alle ballen op Alex.

Wensenlijstje

Het was eerst aan Bob om het stel te vertellen dat het voor hun budget niet ging lukken om ál hun woondromen waar te maken. “Kill your darlings”, adviseerde hij het jonge stel dus opnieuw.

Maar uiteindelijk hoeven ze helemaal niet zo heel veel van hun woonwensen af te strepen. Het lukt makelaar Alex van Keulen om een huis te kopen waar helemaal niet zoveel aan hoeft te gebeuren. Maar dan heeft Bob niets te doen? Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Dus er wordt toch een stukje aangebouwd, er wordt een nieuwe keuken geplaatst en de badkamer wordt opgeknapt.

Stress bij Bob

Een kleine verbouwing voor een ervaren aannemer als Bob Sikkes, maar toch kreeg hij er flink stress van. Toen hij kort voor de oplevering een kijkje ging nemen, bleek de hele uitbouw nog afgemaakt te moeten worden. “Het was even natte oksels of we het af zouden krijgen. (...) Maar het staat er”, zei hij daarover. Het eindresultaat viel goed in de smaak bij het stel én de kijkers:

Nou geld is op. Maar het is wel mooi geworden. Wens ze veel geluk. Dat ze er maar lang mogen wonen. #proost #kopenzonderkijken — Claudia (@claudje_ammy) 4 oktober 2021

Wat zijn ze onwijs blij zeg! Ze vonden het meteen al een mooi huis. Leuk om te zien. Roos wanneer kom je bij mij zo mooi ingericht 😍#kopenzonderkijken — Astrid (@Astrid13063758) 4 oktober 2021

Bob en Roos zeggen terecht dat Iris en Thom echt wel hun zegeningen mogen tellen als ze voor hun 30e in zo’n huis kunnen wonen. #kopenzonderkijken — Vincent G. de Vlugt (@Vincentgdevlugt) 4 oktober 2021

Ik vind het zo knap van Bob hoe hij de huizen iedere keer nog mooier maakt echt diepe buiging, als ik ooit rijk word huur ik hem in #kopenzonderkijken — Sandra Bijl (@Sannietime) 4 oktober 2021

Toch is het wel heel mooi geworden en Roos heeft het weer heel leuk af gestyled. #kopenzonderkijken — Connie (@Conniekip) 4 oktober 2021

