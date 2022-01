Verbrand je met 5 kilometer wandelen net zoveel als met 10 kilometer fietsen?

Wanneer je 5 kilometer wandelt, vraagt dat niet dezelfde inspanning van je lichaam als wanneer je een rondje van 5 kilometer fietst. Om erachter te komen welke afstand hetzelfde oplevert voor je lichaam, vergelijken we de zogeheten MET-waardes van deze twee activiteiten met elkaar.

MET-waarde

MET staat voor Metabolic Equivalent of Task. Simpeler gezegd: de hoeveelheid calorieën die je verbrandt per kilo lichaamsgewicht per uur. Deze term wordt veel gebruikt binnen de fysiologie om te meten hoeveel energie een bepaalde fysieke inspanning kost, vergeleken met de hoeveelheid benodigde energie in rust. 1 MET komt overeen met de energie die je verbruikt wanneer je stilzit. Dit getal loopt op wanneer de inspanning zwaarder wordt. Voor veel activiteiten is al vastgesteld hoe hoog de MET-waarde per uur is. MET-waarden van 3 of tot en met 5,9 zijn matig intensieve activiteiten. MET-waarden van 6 of hoger zijn zwaar intensieve activiteiten.

Stevige wandeling

We beginnen met wandelen. De gemiddelde wandelsnelheid van een volwassene ligt tussen de 4 en 5 kilometer per uur. We gaan in dit geval uit van een stevige wandeling, dus houden daarbij een gemiddelde van 5 kilometer per uur aan. De MET-waarde van deze activiteit is 4,3. Dat betekent dat een volwassene van bijvoorbeeld 70 kilo met een uurtje wandelen op dit tempo 1 x 4,3 x 70 = 301 kcal verbrandt.

Een uur fietsen

De MET-waarde van ‘licht inspannend’ fietsen (16-19 kilometer per uur) is 6,8. Een volwassene van 70 kilo verbrandt dan met een uur op dit tempo fietsen 1 x 6,8 x 70 = 476 kcal. Er zit dus wel een flink verschil tussen een uurtje wandelen en een uurtje fietsen. Maar hoe lang moet je dan fietsen als je dat doet in plaats van je standaard wandeling van 5 kilometer?

5 km wandelen vs. 10 km fietsen

Dat ligt er dus net aan hoe zwaar je bent. Maar als we ook hier weer de 70 kilo als voorbeeld aanhouden, kunnen we gemakkelijk terugrekenen om het antwoord te krijgen. Met fietsen verbrandt deze voorbeeld-volwassene 7,9 calorieën per minuut. Voor die 301 calorieën die je met 5 kilometer wandelen verbrandt, moet je dan 38 minuten fietsen. In 38 minuten fietst deze persoon minimaal 9,9 kilometer. Dus met een rondje wandelen van 5 kilometer verband je inderdaad dan net zoveel als met zo'n 10 kilometer fietsen.

Bron: Voedingscentrum.nl, Wandel.nl