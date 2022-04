Verdrietig nieuws: ‘BZV’-boer Jan lijdt aan déze spierziekte

Zijn vrouw Rianne deelt het verdrietige nieuws in een bericht op Facebook.

Van Texel naar Denemarken

De Texelse schapenboer Jan leerde Rianne in 2015 kennen via het populaire programma Boer zoekt vrouw. Niet veel later trouwde het stel en kregen ze twee zoons. Het gezinnetje was dolgelukkig op Texel, maar toch verlangden ze naar een nieuw avontuur. In het voorjaar van 2021 emigreerde het hele gezin naar Denemarken om daar een melkveehouderij te starten. Hun emigratie was uitgebreid te zien in Onze boerderij.

Boer Jan in het ziekenhuis

Maar nog geen jaar later wordt het gezin getroffen door een flinke tegenslag. “Momenteel is het best wel hectisch bij ons op de boerderij en thuis”, begint Rianne het verdrietige bericht. “Reden? Mijn lieve Jan ligt sinds vorige week dinsdag in het ziekenhuis. Hij is gediagnosticeerd met Guillain-Barré. Gelukkig waren we er op tijd bij en heeft Jan ook al een behandeling met immunoglobuline gehad van 5 dagen. Meer kunnen ze niet doen qua behandelen. Het lichaam moet het zelf oplossen.”

Ernstige verschijnselen

Het Guillain-Barré syndroom (GBS) is een spierziekte die heel plotseling kan beginnen en ernstige verschijnselen heeft. Hierdoor kunnen mensen van het een op het andere moment verlamd raken. Het is een aandoening waarbij je zenuwen worden aangetast. Het gaat dan om de motorische zenuwen die vanuit het ruggenmerg naar de spieren lopen tot de gevoelszenuwen die van huid, gewrichten en spieren naar het ruggenmerg gaan.

GBS komt jaarlijks bij twee- tot driehonderd mensen voor, jong en oud. Het is niet bekend waarom dit bij de één wel gebeurt en bij de ander niet.

Revalideren kan lang duren

Jan is inmiddels in een revalidatiecentrum om door middel van fysiotherapie zijn krachten en bewegingen weer terug te krijgen. Volgens Rianne is het niet duidelijk hoe lang de revalidatie gaat duren. “Hopelijk niet te lang want ik mis mijn lieve man, vader en maatje wel ontzettend hier thuis en op de boerderij.” Om ervoor te zorgen dat alles gewoon doorgaat, moet Rianne momenteel veel ballen hoog houden. Zo is ze vooral bezig met regelen, zorgen voor hun kinderen, op bezoek bij Jan en doet de avondronde op de boerderij.

“Kort gezegd: ik hoop dat Jan heel snel beter genoeg is dat hij thuis verder kan gaan revalideren, want zo uit zijn eigen omgeving is maar niks voor hem”, sluit Rianne het bericht af. Ook deelt ze een adres voor degenen die een Jan een kaartje willen sturen.

Bron: Facebook, Spierfonds