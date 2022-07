Verdrietig nieuws: de ex-vriend van Leco van Zadelhoff is overleden

“Ik ben intens verdrietig dat ik moet vertellen dat Rob Sintenie is overleden”, schrijft Leco op Instagram. “Vriend, vader van Robbie en belangrijk onderdeel van onze moderne familie. Lieve Rob, je zit diep in mijn hart geworteld. Door jou ben ik geworden wie ik nu ben, mijn mentor en smaakmaker.” Over de doodsoorzaak van Rob wordt niets gezegd.

‘Till we meet again’

Leco wenst alle vrienden en familie van Rob namens Carlos en hemzelf sterkte toe. “Lieve Robbie, lieve Ruud (dank dat je Rob zo gelukkig hebt gemaakt), ouders van Rob, ouders van Robbie, familie en vrienden heel veel sterkte en liefs. Till we meet again, lieve Rob (maar je spirit voel ik al enorm). X Carlos en Leco.”

Leco en Rob gingen in 2016 uit elkaar, na negentien jaar samen te zijn geweest. Beiden vonden daarna weer geluk in de liefde met een ander. Leco met Carlos en Rob met Ruud.

