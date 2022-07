Verdrietig nieuws: dichter en schrijver Remco Campert (92) is overleden

Remco Campert wordt gezien als een van de belangrijkste naoorlogse dichters. De meeste mensen zullen hem kennen van zijn roman Het leven is vurrukkulluk (1962), dat het verhaal vertelt van verschillende Amsterdamse jongeren die allemaal iets met elkaar te maken hebben. Hij ontving er de P.C Hooftprijs voor. In 2018 werd het verhaal verfilmd.

Ook schreef hij Het Gangstermeisje, dat later ook verfilmd is onder de naam Alle dagen feest.

Mooiste gedicht

Remco schreef naast boeken ook columns voor de Volkskrant.

En prachtige gedichten, waaronder Verzet begint met grote woorden:

Verzet begint niet met grote woorden

maar met kleine daden

zoals storm met zacht geritsel in de tuin

of de kat die de kolder in z’n kop krijgt

zoals brede rivieren

met een kleine bron

verscholen in het woud

zoals een vuurzee

met dezelfde lucifer

die de sigaret aansteekt

zoals liefde met een blik

een aanraking iets dat je opvalt in een stem

jezelf een vraag stellen

daarmee begint verzet

en dan die vraag aan een ander stellen.

Uit: Betere tijden, uitgeverij De Bezige Bij (1970)

Bron: NOS