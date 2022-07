Verdrietig nieuws: modeontwerper en fotograaf Hans Kemmink (75) is overleden

‘Mijn lieve vader is overleden’, deelt Carmen in haar stories op Instagram, samen met foto’s waarop zij als klein meisje met haar ouders te zien is. Een gebroken hart in het midden van de foto geeft weer hoe ze zich moet voelen.

Hans Kemmink overleden Beeld Instagram Carmen Kemmink

Ontwerper en fotograaf

Hans was samen met zijn vrouw van 1968 tot 1998 werkzaam als modeontwerper. Ze ontwierpen twee collecties per jaar en verkochten deze onder andere in hun eigen winkels in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam. Na hun gezamenlijke carrière ging Hans verder met zijn eigenlijke beroep: fotograaf. Daarnaast gaf hij, ook samen met Puck, lezingen en workshops over mode.

Bron: Instagram