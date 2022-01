Het gaat om Lady Farham en Ann Fortune Fitzroy, zo melden Britse media.

Hofhouding

Ann Fortune Fitzroy, hertogin van Grafton, overleed begin december. Zij was, net als de koningin zelf, op leeftijd. Ze mocht 101 jaar oud worden, maar werkte nog altijd als mistress of the robes in de hofhouding van de koningin. In die rol zorgde zij voor de aankleding en de sieraden van Elizabeth en hield ze zich bezig met andere zaken die speelden binnen het paleis.

Peetmoeder

Queen Elizabeth was niet alleen een vriendin van Ann: ze is sinds 1954 ook de peetmoeder van Virginia, de tweede dochter van Ann. De hertogin had in totaal vijf kinderen met haar echtgenoot Hugh, die in 2011 overleed op 92-jarige leeftijd.

Persoonlijk assistent

Het verlies van Ann was al zwaar voor de queen, maar toen kwam daar vorige week nog een verdrietig bericht overheen: ook Lady Farham, de persoonlijke assistent van Elizabeth, kwam te overlijden. In haar rol als lady of bedchamber vergezelde zij, naast haar gebruikelijke werkzaamheden, de koningin regelmatig tijdens autoritjes naar bepaalde gelegenheden. Elizabeth en Lady Farham brachten zoveel tijd samen door, dat ook zij goede vriendinnen waren.

