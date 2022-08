Verdrietig nieuws voor Camilla: neef dood aangetroffen in hotelkamer

Een nietsvermoedende schoonmaakster van het hotel was de ongelukkige die de 59-jarige Charles Villiers dood aantrof. De oorzaak van zijn overlijden is nog niet bekend, al vermoedt de politie dat er geen sprake is van een misdrijf. De Britse krant Daily Mail denkt te weten dat het om zelfmoord gaat.

Was het dan toch zelfmoord?

Philippa Snowdon, een vriendin van Charles’ overleden moeder, kan haast niet geloven dat hij zichzelf van het leven heeft beroofd. “Hij heeft me nooit verteld dat hij suïcidaal zou zijn”, zegt ze. “Maar hij zei wel zoiets tegen een vriendin van me. Dus ik ben erover gaan lezen en mensen die zelfmoord plegen, willen vaak niet worden gevonden door iemand om wie ze geven.” Het zou de locatie verklaren waar Charles is gevonden, die hotelkamer in Londen.

Geen kinderachtige geldbedragen

Charles was al acht jaar in een vechtscheiding verwikkeld. Op het moment dat hij overleed, waren er nog altijd geen spijkers met koppen geslagen. Wat alimentatie betreft ging het dan ook niet over kinderachtige bedragen, maar over miljoenen ponden. Bovendien konden hij en zijn vrouw het er niet over eens worden of de Engelse of Schotse wetten moesten worden gevolgd.

Alimentatie was mogelijk de druppel

Toen de rechtszaak begon, was Charles de trotse bezitter van een Schots landgoed met – onder andere – zeven slaapkamers. Dat duurde niet lang. Al snel was hij gedoemd tot een huurhuis. Uiteindelijk eindigde hij volgens Daily Mail zelfs bij vrienden op de bank. De scheiding van de twee eiste dusdanig zijn tol dat hij volgens het Londense gerechtshof ‘financieel geruïneerd’ en ‘psychisch beschadigd’ achterbleef. Wellicht dat de 10.000 pond aan alimentatie, waartoe de rechter Charles begin juni dit jaar veroordeelde te betalen, de druppel is geweest.

Bron: Daily Mail