Lieve oma Jenny

Op de Instagram accounts van Montana en Maxime zagen we de afgelopen jaren af en toe een foto van oma Jenny verschijnen als de kleindochters en achterkleinkinderen op bezoek waren. ‘Onze lieve oma Jenny met de meiden’ schreef Maxime in april nog onder de foto van oma Jenny met Claire en Vivé.

Op 90'ste naar Frankrijk

Oma Jenny is drie jaar geleden op haar 90ste nog in Frankrijk geweest om het chateau te bewonderen en in Chateau Meiland was te zien hoe ze dat ervaren heeft. Omdat de hele familie destijds in Frankrijk zat heeft Montana oma in de auto gezet en haar naar het chateau gereden voor een kleine familie reünie.

Bron: Instagram