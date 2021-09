Verdrietig nieuws: wachttijden in ziekenhuizen lopen nog altijd op, vooral voor vrouwen

Dat blijkt uit een onderzoek van het AD naar de actuele gegevens over wachttijden in ziekenhuizen en zelfstandige klinieken. In maar liefst tien van de elf regio’s wordt inmiddels de maximale aanvaardbare wachttijd overschreden.

Verschillende behandelingen

Het verschilt per behandeling hoe lang de wachttijden oplopen. Voor sommige behandelingen is dit extreem lang. Zo kun je bijvoorbeeld pas op 4 september 2023 aan de beurt komen voor een operatieve borstreconstructie in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk (728 dagen wachten). De regionale verschillen zijn echter groot. Waar je in het ene ziekenhuis lang moet wachten op een consult, ben je in een ander ziekenhuis juist weer sneller aan de beurt.

Vrouwen moeten langer wachten

Opvallend is dat van de top vijf ingrepen met de grootste achterstand er vier vaker voorkomen bij vrouwen dan mannen. De NZa, die toezicht houdt op de zorgaanbieders, heeft ‘geen idee’ hoe het komt dat vooral vrouwen langer moeten wachten op een operatie. Wil je zien hoe het in jouw regio zit met de wachttijden? Dat kun je bekijken op het interactieve kaartje onderaan het artikel in het AD met daarop alle ziekenhuizen in jouw regio.

Burn-outs en long covid

Volgens NZa-woordvoerder Erik Bloem zijn de langere wachttijden ontstaan doordat de druk op de zorg nog altijd hoog is: “We moeten ook aandacht houden voor de beschikbaarheid en de belastbaarheid van het zorgpersoneel.” Voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) Ernst Kuipers legt uit: “Ziekenhuizen komen niet aan de inhaalzorg toe. Sterker nog: er komen meer mensen bij en de wachtlijsten worden langer.’’ Deze zomer is het erg druk geweest voor de ziekenhuizen. Er lagen in de grote steden meer zwangere vrouwen met corona op de ic, er waren meer traumapatiënten en meer acute opnames door het RS-virus. Daarnaast is er sprake van een hoog ziekteverzuim; zorgpersoneel kampt met burn-outs en long covid.

Vaccineren, vaccineren, vaccineren

Eén ding dat volgens Ernst Kuipers al enorm zou kunnen helpen, is als de ic’s minder vol zouden liggen met coronapatiënten. Daar helpt één ding volgens hem bijzonder goed tegen: vaccineren.

Bron: AD