Verdrietige moeder: “Vrienden en bekenden lieten mijn dochter vallen na haar ongeluk. Wie heeft er tijd voor haar?”

“Zes jaar geleden kreeg onze dochter van 29 een ernstig bedrijfsongeval waaraan ze niet-aangeboren hersenletsel en een bipolaire stoornis overhield. Sinds twee jaar woont ze begeleid en werkt ze hard om op zichzelf te kunnen wonen. Een echte baan hebben lukt nog niet, maar ze doet vrijwilligerswerk: ze geeft onder meer Nederlandse les aan anderstaligen.

Wat ik niet begrijp, is dat veel vrienden en bekenden haar lieten vallen omdat ze niet meer diegene is die ze daarvoor was. Ze past niet meer binnen hun plaatje. Dit doet mij als moeder veel verdriet.

Ik hoop dat er dertigers zijn die dit verhaal lezen en denken: ik wil wel iets voor haar betekenen. Onze dochter is een lieve schat die heel graag lieve mensen om zich heen heeft die samen met haar kunnen genieten van de kleine dingen in het leven.”

- Een verdrietige moeder