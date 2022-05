Verfrissende duik in natuurwater? Let hier dan écht even op

Rijkswaterstaat en de waterschappen waarschuwen mensen om echt alleen in goedgekeurd natuurwater te zwemmen. Ook benadrukken ze dat zwemmen in grote rivieren en bij sluizen en havens verboden is. Dit is niet alleen gevaarlijk, het kan je ook een boete van 150 euro opleveren.

Zó weet je over natuurwater veilig is

Volgens deskundigen duikt door de stijgende temperaturen steeds vaker én vroeger blauwalg op in het Nederlandse zwemwater. Ook botulisme ontwikkelt zich érg snel bij dit soort hoge temperaturen. Daardoor gelden op meerdere plekken al zwemwaarschuwingen. Dus voordat je ergens een duik neemt, kun je het beste eerst even op zwemwater.nl kijken. Op deze site staan namelijk honderden zwemlocaties door het hele land, die regelmatig door waterbeheerders worden gecontroleerd.

Blauwalg in natuurwater

Blauwalg is een bacterie die voortkomt in zoetwater en kan eruit zien als wier of een ‘groene soep’. Sommige blauwalgen maken gifstoffen aan, waardoor ze een risico vormen voor de gezondheid. Het ontstaat meestal in stilstaand water bij warm weer. Het water stinkt dan meestal ook en het ziet er wat viezig uit. Als je in water met blauwalg gaat zwemmen, dan kan dat voor irritatie aan de huid zorgen en ook misselijkheid veroorzaken. Ook kun je door blauwalg last krijgen van je darmen, wat diarree kan veroorzaken. Zeker kinderen hoeven maar een klein beetje water binnen te krijgen om er last van te hebben.

Ook is het niet verstandig om je hond zomaar overal een verfrissende duik te laten nemen. Voor honden is blauwalg namelijk nog gevaarlijker.

Botulisme in natuurwater

Botulisme is een besmettelijke vorm van voedselvergiftiging, die ook wordt veroorzaakt door een bacterie. Deze bacterie verspreidt zich via de dode lichamen van dieren in het water of aan de waterkant. De bacterie wordt actief in ondiepe wateren waarin de temperatuur boven de 20 graden Celsius uitkomt.

De bacterie produceert dan botuline, een zenuwgif dat verlammend werkt op de spieren van vissen en watervogels. De dieren sterven en hun kadavers zijn dan weer een bron van besmetting voor andere dieren in het water. Zo vermenigvuldigt de bacterie en raakt het water steeds besmettelijker.

De klachten van botulisme treden meestal zo’n 12 tot 72 uur na infectie op en kunnen tot wel acht dagen duren. De verschijnselen zijn slechter zien, slecht slikken en moeilijk praten. Vervolgens ontstaat een zich steeds verder uitbreidende verlamming. Soms kan de verlamming zelfs tot je ademhalingsspieren komen, waardoor je beademd moet worden om te overleven. Het kan dus heel gevaarlijk zijn om deze bacterie binnen te krijgen. Let er daarom op dat je kinderen of je hond nooit zomaar laat zwemmen in vervuild water.

Bron: Rijkswaterstaat, RTL Nieuws, RIVM