Nurija is geboren in Rusland en op tweejarige leeftijd geadopteerd door een Nederlands stel. In 2019 werd ze in Spoorloos herenigd met haar biologische moeder, die destijds in een psychiatrische kliniek zat. Tijdens de emotionele ontmoeting vertelde Nurija’s moeder de naam van haar dochters biologische vader.

Op zoek naar vader en halfzus in Spoorloos

In december, 2,5 jaar later, heeft Spoorloos een ontmoeting geregeld tussen Nurija en haar biologische vader. Daar kwam de FC Twente-speelster voor een grote verrassing te staan: naast haar vader ontmoette ze ook haar negen jaar oudere halfzus. Jarenlang wist Nurija niet dat ze een zus had. Momenteel heeft ze nog steeds goed contact met haar zus, maar met haar vader helaas niet meer.

Crowdfunding

Nurija heeft ook nog steeds contact met haar biologische moeder. Na de aflevering in 2019 is ze zelfs een crowdfunding gestart waarmee ze medicatie voor haar moeder kon kopen en een psychiater in de buurt van kon betalen. Nurija’s moeder lijdt aan schizofrenie, maar maakt het goed. In een interview met Tubantia vertelt Nurija dat haar moeder nu al twee jaar achtereen thuis woont, iets wat nog nooit eerder is gebeurd.

Reacties op Spoorloos-aflevering met Nurija

Kijkers laten via Twitter weten dat ze ontzettend meeleven met Nurija. De kijkers noemen haar verhaal ‘ontroerend’ en vinden Nurija een bijzonder mens. “Lieve meid”, merkt een kijker op. Een ander: “Zo liefdevol. Wat een schat van een meid.”

"een verschil maken voor een ander kunnen we allemaal". Prachtige Spoorloos uitzending 🥲#Spoorloos pic.twitter.com/FztUaD1WCL — 🤍❤️🤍🇺🇦🇺🇦 Jan AFCA ❌❌❌ (@AFCA_JAN_M) 4 april 2022

Wat mooi en ontroerend... #spoorloos — Marianne (@madelief114) 4 april 2022

Heel indrukwekkend verhaal en wat liefdevol is Nuraya, schat van een meid.#spoorloos — Antje (@Antje36105739) 4 april 2022

Wat een indrukwekkend verhaal van Nurija, die haar Russische moeder (en vader) vond in een psychiatrische kliniek en zorgde dat ze naar huis kon, medicatie kreeg en verwarming. Moeder woont nu bij haar zus die haar hand vasthoud. Wat veel liefs en zachts. #spoorloos — Jacqueline Kleijer (@Sasklei) 4 april 2022

Ik hou het zelden droog als ik naar #spoorloos kijk — Remon Hendriksen 🩺 (@doktertweets) 4 april 2022

#FCTwente speelster #Nurija hereniging met haar vader en moeder in Rusland. Wat een prachtig verhaal 🤩🥰🔥via #Spoorloos Zo mooi in beeld gebracht... https://t.co/JdKaaNeSEW — Digital Warrior (@dingetjesdinges) 5 april 2022

Bron: Spoorloos