Verhitte discussie in ‘Op1’: “Katten binnenhouden is dierenmishandeling”

Katten binnenhouden

Volgens de Vogelbescherming telt Nederland zo’n 4 miljoen katten, die jaarlijks ongeveer 18 miljoen vogels vangen. Daardoor raken vooral weidevogels, zoals de kievit en de grutto, in de problemen. Houd je kat daarom in elk geval in het broedseizoen van de vogels binnen, ongeveer van half maart tot begin juli. En daar is natuurfotograaf Ruurd het mee eens.

“Ik zeg niet dat alle katten opgesloten moeten worden,” aldus de dierenspotter, “maar ik vind wel dat je in gebieden met weidevogels waar met een bak subsidie wordt geprobeerd om de grutto en kievit nog enigszins in stand te houden, je kunt kijken naar het tijdelijk binnenhouden van katten.”

‘Katten binnenhouden is dierenmishandeling’

Onzin, vindt Midas Dekkers alsnog. “Slecht plan. Dierenmishandeling. Zo simpel is het”, brandt de bioloog los. “Als je een poes in huis neemt, dan is het jouw bedoeling om die poes een zo prettig mogelijk leven te bezorgen. Daartoe behoort dat-ie naar buiten kan en dat-ie ook vogeltjes vangt, want een poes is een roofdier.” Dat katten per jaar miljoenen vogels verslinden, klinkt Midas als muziek in de oren. “Dan denk ik: goed zo, poezen, dat hebben jullie goed gedaan.”

Ecologische balans

Ruurd wijst Midas erop dat katten volgens hem de ecologische balans verstoren. “Die kat doet helemaal niet mee aan die balans. Die blijft stabiel, want voor de kat is er altijd Whiskas.” Maar ook van dat argument moet Midas niets hebben, want in Whiskas zitten ook weer dierlijke producten, legt-ie uit. “Als je denkt dat het volgens onze menselijke maatstaven niet goed is, dan moet je geen poes nemen. Neem een cavia, of een konijn.”

Kattige Midas Dekkers

Ook bestempelt Midas het bericht dat het zo slecht gaat met de weidevogels als onzin. “Het gaat in wezen hartstikke goed met de weidevogels, als je maar begrijpt dat die ganzen ook weidevogels zijn.” En dan wordt Midas echt kattig: “Het sterft godverdomme op die weide van de vogels. Die worden door de Vogelbescherming geen weidevogels genoemd, maar het zijn wel weidevogels. Die worden afgeschoten en vergiftigd met subsidie van de Nederlandste staat.”

Ook kijkers in discussie over katten binnenhouden

De verhitte discussie in Op1 voeren kijkers verder op Twitter.

Dit blijft een eindeloze discussie, als je katten binnen mishandeling vindt, dan ook geen knaagdieren in verblijven, paarden in weides, etc. Tijd om honden los te laten lopen?! Katten kunnen ook aan de lijn en je tuin kan worden aangepast om ze "binnen" te houden. #kattenbinnen — Sylvana Harmsen (@SylvanaHarmsen) 17 juni 2022

#Op1 Katten binnen? Begin dan eerst eens met eksters afschieten, halen nesten leeg. Roofvogels afschieten, vreten vogels, konijntjes ed op. Auto’s verbieden, rijden reeën dood. — Professor Piet (‘n trolleke hier,’n trolleke daar) (@PietProfessor) 17 juni 2022

#midasdekkers #op1 pleit ervoor dat huiskatten vogeltjes moeten kunnen vangen. Jammer, dat deze bioloog geen enkel benul blijkt te hebben van de impact van katten op de weinige vogels die we nog hebben. — Jesse Kalwij (@JesseKalwij) 17 juni 2022

Een avondklok voor katten, veeg me op. 🤣 Oh, en opeens bedenk ik me dat ik Garfield nog binnen moet laten… #op1 — Luuk (@luukwashere) 17 juni 2022

Midas Dekkers geeft nergens antwoord op. Een discussie van niks, terwijl het probleem van zoveel dode vogels door katten en hun eventuele uitsterven prangend genoeg is. #op1 — Merel de V (@mereldev) 17 juni 2022

