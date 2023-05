Verkeersboete gekregen? Dít is waarom-ie binnenkort 10 procent duurder wordt

Dat blijkt uit de Voorjaarsnota die minister van Financiën Sigrid Kaag vrijdag naar de Tweede Kamer stuurde.

Verhoging op verhoging

De tweede verhoging is het gevolg van een gat in de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Die is ontstaan door onderhoud aan flitspalen en trajectcontroles, waardoor er vorig jaar minder boetes zijn uitgedeeld. Hierdoor heeft het ministerie € 150 miljoen minder tot hun beschikking dan waar ze op gerekend had.

800 miljoen investering

Het ministerie trekt extra geld uit om traject-apparatuur en flitspalen in de toekomst beter te onderhouden. Vanaf 2025 steekt het kabinet hier bijna € 800 miljoen in, verspreid over een periode van vier jaar.

Niet alleen verkeersboetes

De verhoging geldt niet alleen voor verkeersboetes, maar ook voor bestuurlijke boetes. Die kunnen opgelegd worden door toezichthouders, zoals de ACM en de ILT.

Bron: RTL Nieuws