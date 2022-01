In de uitzending komt naar voren dat er tegen coach Ali B aangifte is gedaan vanwege verkrachting. Verder vertellen verschillende vrouwen over seksueel grensoverschrijdend gedrag van voormalig bandleider Jeroen Rietbergen en coach Marco Borsato.

Tim deed in augustus 2021 namens BOOS een oproep aan deelnemers en medewerkers die bij ‘een talentenjacht’ dingen hebben ervaren die niet door de beugel kunnen. Naar nu blijkt, ging dat over The voice. Aan de hand van alle binnengekomen verhalen deed het BOOS-team onderzoek naar seksueel overschrijdend gedrag en machtsmisbruik bij de succesvolle talentenjacht.

Afgelopen zaterdag maakte Tim bekend dat de betreffende aflevering eraan zou komen. Als reactie daarop besloot RTL de succesvolle talentenjacht per direct te stoppen. Volgens de verklaring van RTL werd het programma gelijk van de buis gehaald vanwege aantijgingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Deze beschuldigingen kwamen aan het licht bij RTL door een brief van BOOS, zo valt te lezen in hun verklaring. In die brief stond dat het niet alleen gaat om grensoverschrijdend gedrag, maar ook om mogelijk machtsmisbruik binnen het programma.

De naam van bandleider Jeroen Rietbergen werd al snel genoemd. De inmiddels ex-man van Linda de Mol liet kort daarna weten op te stappen bij het programma. Hij erkent de beschuldigingen, liet hij in een verklaring weten. Inmiddels heeft TVOH-kandidate Nienke Wijnhoven aangifte van aanranding gedaan tegen Jeroen. Afgelopen maandag deed zij voor het eerst haar verhaal in de talkshow Beau. Jeroen ontkent de aanranding en zegt dat her en der ‘de grootst mogelijke onzin’ wordt verteld.

Deze week verscheen ook in het nieuws dat er aangifte is gedaan tegen Ali B, één van de coaches bij The voice. Volgens Tim is de vrouw die de aangifte heeft gedaan bekend bij de BOOS-redactie. Dan volgen nu de onthullingen en getuigenissen uit de BOOS-aflevering:

Jeroen Rietbergen

De BOOS-redactie krijgt van 19 mensen berichten binnen over Jeroen. Het gaat om ex-kandidaten en (ex-)medewerkers van The voice. De verhalen spelen zich af van 2010 tot 2021, niemand durfde eerder aan de bel te trekken. De vrouwen noemen Jeroen ‘intimiderend’. In de aflevering komen talloze reacties voorbij, de een nog heftiger dan de ander.

Jeroen zou regelmatig seksueel getinte opmerkingen hebben gemaakt en foto’s (van zijn geslachtsdelen) hebben gestuurd. Heel af en toe komt het tot een fysieke ontmoeting. “Jeroen appte mij met de vraag hoe ik mij daar beneden had geschoren”, aldus een ex-kandidate. “Hij vroeg of ik wel discreet kon zijn over ons app-contact en dat het programma het niet cool zou vinden als ze dit zouden weten. Later stuurde hij een dickpic.” Een andere ex-kandidate zegt: “Ik was 18 toen ik meedeed aan The voice. Na de opnames stond ik een keer buiten en kwam Jeroen nog even praten. Toen hij wegliep, zei hij al grijnzend tegen me: ‘Ik heb een hele grote pik’. Dit kwam echt uit het niks.”

Marco Borsato

Uit de veelbesproken BOOS-aflevering blijkt dat voormalig coach Marco Borsato ook kinderen betastte tijdens zijn werk bij The voice kids. Zes oud-kandidates, van wie drie minderjarig, hebben zich bij de redactie van BOOS gemeld.

De meisjes die werden betast, waren jonge tieners. Marco zou hen hebben betast tijdens de repetities voor de live-uitzendingen of buiten de opnames om. Hij zou vaak aan hun billen of hun heupen hebben gezeten. Een oud-medewerker en ex-kandidaat bevestigen het gedrag: zij zagen het met eigen ogen.

Eén van de kandidaten is 14 jaar oud en vertelt aan BOOS dat Marco aan haar billen zat bij een barbecue die het programma had georganiseerd. Toen zij daarvan wegliep, zou Marco haar opnieuw opgezocht hebben en wederom hebben betast. De ouders van het meisje bevestigen dit.

Ali B

In de uitzending is ook te zien dat iemand aangifte doet tegen Ali B wegens verkrachting. De aangeefster is anoniem in beeld gebracht en vertelt dat ze acht jaar geleden, toen ze 18 was, werd verkracht door Ali B. “Ik was helemaal verstijfd en toen heeft hij seks met me gehad”, zo vertelt de vrouw in kwestie. “Daarna ging hij mijn optreden bekijken op tv en becommentariëren.” Het slachtoffer voelde zich zelf enorm schuldig. “Het voelde alsof het mijn eigen schuld was: ik heb geen ‘nee’ gezegd. Ik heb het laten gebeuren.”

Ze legt uit hoe de avond ging. “Hij gaf een korte rondleiding door de studio en ging naast mij zitten. Hij begon mij opeens te zoenen”, vertelt ze anoniem in de aflevering. “Op dat moment voelde ik mij in zo’n positie, dat hij zo machtig was, dat ik dacht: ‘wat jij wil, dat moet er nu gebeuren’. Dus liet ik het over mij heen komen wat hij van plan was met mij. Toen heeft hij seks met mij gehad.” Later zou hij hebben gezegd dat als ze volgend jaar weer mee zou doen, hij ervoor zou zorgen dat ze heel ver komt.

De aangeefster is niet de enige die Ali B beschuldigt van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook andere meisjes zeggen dat Ali hen ongepast heeft benaderd. “Hij belde me om half 12 ‘s nachts om te zeggen dat hij in de buurt was en dat hij me kwam ophalen”, vertelt een slachtoffer. “Ik was 18 en dacht oprecht dat we een soort vriendschap hadden. Opeens zei hij uit het niets: ‘ik heb zin om je te neuken.’ Daar werd ik heel ongemakkelijk van. Ik ben bij de deur gaan staan, zodat ik weg kon.”

Reactie van John de Mol

John de Mol geeft in de aflevering een reactie op het hele schandaal. Hij zegt dat hij pas sinds april 2019 wist van deze gebeurtenissen. Toen kwamen er berichten binnen over zijn schoonbroer Jeroen Rietbergen. “Ik was even sprakeloos en daarna werd ik echt razend”, zegt hij. “Ik heb Jeroen gebeld en zei: ‘Laat alles uit je handen vallen en kom naar mijn kantoor.’ Ik heb hem alle hoeken van de kamer laten zien. Ik moest me inhouden om hem niet op zijn bek te slaan. Ik heb gezegd: ‘Als je dit nog maar één keer doet, dan ga je er met kop en kont uit.’”

John hoopte dat de kous hiermee af zou zijn en daarom heeft hij geen onderzoek laten doen naar Jeroen. Hij wist naar eigen zeggen niet dat het om meerdere vrouwen ging.

Politie en OM

De politie en het Openbaar Ministerie (OM) roepen donderdag, vlak na de uitzending van BOOS, zedenslachtoffers en mogelijke getuigen van seksueel overschrijdend gedrag rondom The voice of Holland op, zich te melden. De politie benadrukt dat eventueel onderzoek wordt gedaan door gespecialiseerde rechercheurs en officiers van justitie.

Wil je na het zien van de aflevering van BOOS en/of naar aanleiding van de berichtgeving rondom The voice of Holland misschien met iemand praten over je eigen ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag? Neem dan gratis, vrijblijvend én anoniem contact op met: Slachtofferhulp Nederland

0900-0101, ma t/m vr 08:00 – 20:00 of via de chat op www.slachtofferhulp.nl Centrum Seksueel Geweld

0800-0188, 24/7 of via chat ma t/m vr 16:00 – 06:00, za en zo van 20:00 tot 06:00 op www.centrumseksueelgeweld.nl

Bron: BOOS