Dat nieuws deelt Guus met zijn volgers op social media ter ere van Manons 44ste verjaardag vandaag.

Guus Meeuwis gaat nu écht trouwen

Het huwelijksbootje stond in 2020 al klaar voor Guus en Manon, maar vanwege het coronavirus stelde het koppel de grote dag al een paar keer uit. De twee jurken die Manon aanschafte voor het meerdaagse liefdesfestijn hangen inmiddels al jaren in de kast, maar zien dit jaar dan toch echt het daglicht. Althans, als je Guus mag geloven.

“Liefste! Vandaag ben je jarig! Nu je in Brabant woont word je 4 x 11”, schrijft hij. “We gaan het een jaar lang vieren met als hoogtepunt eindelijk eens die bruiloft, onderhand. Ik hou een miljoenmiljard van je!”

Guus ging in 2019 op één knie voor Manon en vroeg haar onder de Portugese zon ten huwelijk. De zanger was eerder getrouwd met zijn jeugdliefde Valérie. Samen kregen zij vier kinderen: Pepijn, Sarah, Teun en Jules.

