Verloofde Peter R. de Vries deelt zijn allerlaatste foto: “Zo zal ik hem altijd blijven herinneren”

Op de foto is een breed lachende Peter te zien. Tahmina blikt onder de foto terug op de dag dat deze werd gemaakt.

De dag eindigde in een nachtmerrie

‘Precies een jaar geleden zag het leven er zo anders uit. Peter belde me in de ochtend op, blij en enthousiast over het huis dat we op het oog hadden. Hij wilde een tweede afspraak maken zodat we de woning samen konden bekijken. Om 20.15 uur zouden we elkaar bij het appartement ontmoeten. Maar zover kwam het niet. De dag eindigde in een nachtmerrie...’

Zo herinner ik me hem

Tahmina vertelt dat Peter haar de foto stuurde kort voordat hij werd neergeschoten. ‘Op 6 juli, om precies 16.02 uur, stuurde hij me zijn allerlaatste foto. Met zijn mooie lach. En zo herinner ik me hem. Zo zal ik hem altijd blijven herinneren. Die neemt niemand mij af. Evenals de liefde die hij me gaf. De liefde die hij zelf beschreef als ‘peilloos diep en eindeloos hoog.’’

Bron: Instagram