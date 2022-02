Vermissing Tanja Groen krijgt internationale aandacht

In België en Duitsland is de komende dagen veel aandacht voor de verdwijning van de studente uit Maastricht. De stichting hoopt onder leiding van Kelly, de dochter van Peter, op deze wijze meer duidelijkheid te krijgen over het lot van de toen 18-jarige Tanja. Kelly vertelde dat maandagavond aan showprogramma RTL Boulevard.

Sinds de oprichting van de stichting is er één doel en dat is om antwoorden te krijgen rond de zaak Tanja Groen. Het eerste jaar van het door van Peter R. de Vries geïnitieerde stichting staat volledig in het teken van die zaak. Maar helaas is de gouden tip is er nog niet en daarom gaan ze nu ook op zoek naar antwoorden in buurlanden België en Duitsland.

Tijd dringt

“We zijn nu zeven maanden verder in, zoals wij het noemen, het jaar van Tanja Groen. Er zijn veel tips binnengekomen, ook tips die nog steeds worden onderzocht. Maar op dit moment hebben we Tanja nog niet gevonden. En de tijd begint te dringen”, zegt de dochter van Peter. “We gaan ons de komende maanden extra hard inzetten om alles op alles te zetten om Tanja te vinden. En dus wijken we uit naar onze buurlanden. De grens over.”

Bron: RTL Boulevard, RTL Nieuws