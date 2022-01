Verrassend: ín dit relatiejaar gaan vrouwen het vaakst vreemd Beeld Getty Images

Er wordt vaak gedacht dat sleur in een langdurige relatie een belangrijke reden is dat veel mensen vreemdgaan, maar in de praktijk blijkt dit toch iets anders te liggen. Uit een recent onderzoek van Gleeden, een datingwebsite voor getrouwde vrouwen, blijkt namelijk dat de meeste vrouwen in het beginstadium van hun relatie vreemdgaan.

Onderzoek