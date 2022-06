Verrassend! Nog een oude bekende keert terug in ‘GTST’

Babette van Veen maakt namelijk een halfjaar na haar gedwongen vertrek uit GTST alweer haar comeback als Linda Dekker. Een verrassing voor zowel de kijker als Babette. “Ik zag het echt niet aankomen”, vertelt ze aan RTL Boulevard. “Ik had mijn spulletjes gepakt, ik had afscheid genomen. Ik heb een borrel gehad, een etentje, een gouden horloge en ik ben weggegaan.”

Ineens kreeg ze een mail met de vraag of ze wilde komen praten. “Natuurlijk wilde ik dat”, zegt Babette. Het is niet duidelijk hoe lang ze nu mag blijven. “Ik kan wel zeggen dat ik niet vandaag of morgen weg ben. Verder moet er gekeken worden wat ze willen met het personage.”

BABETTE WAS NIET BLIJ

Goed nieuws voor de fans, want Linda Dekker is zelfs al vanaf volgende week weer te zien. Op 7 juli is de zomercliffhanger van GTST en daar zijn nieuwe, spannende details van bekend. Vorige week werd al de - vijfde - terugkeer van Bas Muijs aangekondigd.

Babette was helemaal niet blij toen ze vorig jaar uit de serie werd geschreven en was zelfs een tikkeltje beledigd. “Ik vind het heftig dat je mensen ontslaat in zo’n coronatijd, waarin het voor mensen - vooral zzp’ers als ik - zo onzeker is. Ik had dat zelf nooit gedaan”, zei ze daarover. Ook is ze een gezicht van het eerste uur, want de actrice was zelfs al te zien als Linda Dekker in de allereerste aflevering van GTST in 1990.

OOK EEN NIEUW GEZICHT

Er komt ook nog een nieuw gezicht in Meerdijk. Acteur Kees Boot krijgt in GTST de rol van de nieuwe huisarts. Hij was al vaker benaderd voor de rol in de populaire soap, maar had nooit eerder tijd.

Bron: RTL Boulevard