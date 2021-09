Verrassend: Prins Andrew heeft plannen om met déze oude liefde te trouwen

En dat zou niemand minder zijn dan zijn ex-vrouw Sarah Ferguson (61).

“Hechter dan ooit”

Het nieuws komt niet helemaal uit de lucht vallen, want ondanks hun breuk in 1992 en scheiding in 1996 zijn de twee altijd goed bevriend gebleven. De beschuldigingen richting prins Andrew hebben er alleen maar voor gezorgd dat ze nóg closer zijn geworden. “Sarah en Andrew zijn het afgelopen jaar hechter dan ooit”, zo beweert een ‘goed ingevoerde bron’ aan het blad. “Ze houden van elkaar, zorgen nog steeds voor elkaar en wonen samen sinds de pandemie. Het heeft [hun relatie] nieuw leven ingeblazen. Ik zie een tweede huwelijk gebeuren als het allemaal gaat zoals Andrew wil.”

“Ik heb mijn belofte gehouden, wat er ook gebeurt”

Sarah maakt er de laatste tijd ook geen geheim van dat ze 100 procent achter Andrew staat. Zo vertelde ze afgelopen maand nog in een interview met de Britse ontbijtshow Lorraine dat Andrew ‘door en door een goede man en een goede vader is’. Ook vorige week kon ze het tijdens een werktrip in Polen niet laten om hem openlijk te steunen. “Ik heb mijn belofte gehouden, wat er ook gebeurt. Mensen zeiden: je bent gescheiden. Ze weten niet hoe ik me voel. Scheiden is één ding, maar mijn hart is mijn eed, mijn plicht.”

Civiele zaak tegen prins Andrew

Prins Andrew wordt ervan beschuldigd dat hij Virginia Roberts Giuffre meerdere keren seksueel heeft misbruikt toen ze pas 17 jaar oud was. Hij ontkent de beschuldigingen en zegt zich een ontmoeting met haar niet te kunnen herinneren, hoewel er zelfs foto’s van hen beiden zijn. Afgelopen maandag ging de civiele zaak van start.

