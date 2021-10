Verslaggever Ron Fresen (62) verlaat NOS: “Ik ben ongeneeslijk ziek”

Fresen zal vanaf volgend jaar afscheid nemen van NOS. De kanker die hij vijftien jaar geleden kreeg, is teruggekeerd. “Ik kreeg op mijn 47ste voor het eerst prostaatkanker", vertelt hij in het interview met de Volkskrant. “Mijn vader is er op zijn 72ste aan overleden. Dat heeft mij wel een waarschuwingslampje meegegeven, en dat begon op een gegeven moment te knipperen.”

Ongeneeslijk

Tijdens een routinecontrole in 2018 bleken zijn bloedwaarden niet goed. “Ik wist meteen wat dat betekende. Bij recidive is het altijd uitgezaaid, altijd ongeneeslijk. Dat was een heel harde boodschap.” Het zette zijn leven op zijn kop. Wekenlang kwam hij zijn bed niet uit en ineens moest hij zich bezighouden met de vraag hoelang hij nog te leven had.

Bijna ontmaskerd door Rutte

Zijn diagnose verzweeg hij lange tijd op zijn werk en in Den Haag. Het was Mark Rutte die de politiek verslaggever bijna ontmaskerde, toen hij opmerkte dat de wenkbrauwen van Fresen weg waren. Met een smoes dat hij te lang in de zon had gezeten, wist Fresen de onrust weg te wuiven.

Mooie boodschap

Inmiddels is het hoge woord eruit. De komende tijd wil Fresen gebruiken om voor zijn kleinzoon te zorgen. Ook probeert hij de komende tijd nog te genieten. Het was zijn vrouw die hem op het hart drukte er nog iets van te maken, ondanks de verdrietige diagnose. “Op het verloop van de ziekte heb je weinig invloed, maar je hebt honderd procent invloed op de manier waarop jij ermee omgaat”, zei ze tegen hem. En die boodschap neemt Fresen ter harte.

We wensen Ron Fresen en zijn geliefden veel sterkte toe.

Bron: de Volkskrant.