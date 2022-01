De omikron-variant pakt veel milder uit dan verwacht en daarom wil het kabinet het land verder van het slot halen, verder dan het OMT een paar dagen geleden adviseerde. Globaal houden de versoepelingen in dat onder andere horeca en de cultuursector de deuren weer mogen openen met een sluitingstijd van 22:00 uur, bovenop alle versoepelingen die tijdens de vorige persconferentie werden aangekondigd.

Evenementen

Ook voor de evenementensector is er goed nieuws: zij mogen de draad weer oppakken. Wel zijn er naar verluidt een aantal aanvullende maatregelen van kracht: zo is bij binnenevenementen een coronatoegangspas nodig, moet iedereen een vaste plaats innemen en is het aantal bezoekers maximaal 1250. Bij buitenevenementen, denk ook aan doorstroomlocaties als dierentuinen, pretparken en beurzen, gaat het om éénderde van de capaciteit én toegang met de coronapas.

Sluitingstijd

De eindtijd van evenementen en de sluitingstijd van bijvoorbeeld horeca, bioscopen en theaters, die nu op 22:00 uur gezet lijkt te worden, is nog wel een punt dat het kabinet wil voorleggen aan het burgemeestersberaad. Maar met potlood is de tijd al ingetekend en deze valt dus later uit dan de 20:00 uur die het OMT adviseerde.

Quarantaineregels

Al een tijdje klinkt er met name vanuit het onderwijs een harde roep om de quarantaineregels te versoepelen. Met de regels die nu gelden zitten om de haverklap complete schoolklassen thuis. Nu adviseert het OMT mede daarom om het quarantainebeleid te versoepelen. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven dan niet meer in quarantaine als ze in contact zijn geweest met een besmet persoon. Alleen als ze zelf ook klachten krijgen moeten de kinderen thuisblijven.

Oudere kinderen tot en met 18 jaar mogen gewoon naar school en sport als ze in contact geweest zijn met een besmet persoon, mits ze elke dag een zelftest doen. Ook voor hen geldt dat ze bij klachten thuis moeten blijven.

Slag om de arm

De versoepelingen zijn overigens nog niet helemaal zeker: het kabinet beslist officieel pas morgen, dan volgt er ’s avonds ook weer een persconferentie. De versoepelingen zouden daarna op woensdag 26 januari al in kunnen gaan.

Bron: AD.