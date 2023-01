Vervolg: de dag nadat... mijn tienerdochter vertelde dat ze zwanger is

Monique is nogal in shock als haar tienerdochter haar vertelt dat er een baby op komst is.

Christien Jansen Pexels

Monique (41): “Binnen een week werd duidelijk dat Demi haar baby wilde laten komen en heel eerlijk? Daar was ik zielsgelukkig mee. Ik heb meteen gezegd: we gaan ervoor, we gaan er het beste van maken. Omdat ze naar mijn idee een te romantisch beeld had van jong moeder worden – op dat moment was er in Goede tijden, slechte tijden een verhaallijn over een meisje dat al jong een kind kreeg – regelde ik dat ze een paar keer ging praten met een wijze vrouw uit de buurt. Zij wees Demi erop dat een kind krijgen een hele verantwoordelijkheid is en niet alleen maar rozengeur en maneschijn.

Stappenplan

Opnieuw hebben we heel duidelijk gemaakt dat Demi hoe dan ook haar school moest afmaken en ik heb haar een stappenplan voorgelegd: zelf zorgen voor de opvang van de baby en een crèche regelen, plus babyspullen aanschaffen via Marktplaats. Omdat Demi nog geen achttien was, kon ze zich nog niet inschrijven voor een huurwoning. Daarom kreeg ze bij ons de tweede verdieping tot haar beschikking.

Thuisbevalling

De zwangerschap ging goed en Nina is bij ons thuis geboren. De vader was bij de bevalling, net als ikzelf. Ik vond het heel bijzonder dat ik getuige mocht zijn van de geboorte van mijn kleindochter. Het voelde een beetje alsof Michael en ik er een kindje bij kregen. Onze jongste dochter was op dat moment nog maar twaalf. Demi’s vriend heeft ook nog een tijdje bij ons ingewoond, maar het was een knipperlichtrelatie en die heeft niet standgehouden. In overleg met ons heeft Demi’s vriend Nina niet erkend: dan had hij geen rechten, maar ook geen plichten. We hebben afgesproken dat hij altijd contact kan hebben met zijn dochter, al zien ze elkaar niet veel. Dat geldt ook voor de andere oma die zo blij was dat ze jong oma werd. Zij heeft nauwelijks interesse getoond in haar kleinkind.

Speciaal lijntje

Demi en Nina hebben hier tot Nina’s vierde gewoond, daarna ging Demi samenwonen. Inmiddels heeft Demi een goede, stabiele relatie en is ze opnieuw in verwachting. Deze zwangerschap beleeft ze heel anders dan die van haar oudste. Ik ben blij dat ze weer zwanger is, ik gun haar dat. Ook ben ik blij dat ze lekker dichtbij woont en we elkaar veel zien. Met Nina heb ik wel een speciaal lijntje, hoor. Normaal gesproken ben je als oma makkelijk, je hoeft niet meer op te voeden. Maar als Nina haar bord niet leegat, ging ik daar niet in mee. Kom op, dat bord moet leeg. Demi was natuurlijk nog hartstikke jong, dus ging ze ook gewoon stappen. Dan pasten wij op Nina. Gelukkig was Nina een heel makkelijk kindje, alles ging natuurlijk en vanzelfsprekend. Hoe dan ook: eind goed, al goed. Ik ben het helemaal eens met dIe woorden van mijn oma die haar achter-achterkleindochter nog heeft mogen meemaken.”