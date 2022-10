Verwarming kan nog even uit blijven: volgende week wordt het waarschijnlijk 20 graden

Goed nieuws: het zachte weer houdt aan en het kan volgende week zelfs 20 graden worden!

20 graden voorspeld

Komend weekend begint het al goed. Vrijdag wordt warm, ruim 20 graden! Zaterdag blijft het grotendeels droog en wordt het tussen de 16 en 19 graden. Het wordt een zonnige dag. Zondag wordt het iets minder zonnig, maar zullen we vergelijkbare temperaturen als op zaterdag krijgen.

Maandag

Maandag wordt het opnieuw warm. In het zuiden van het land wordt de 20 graden naar alle waarschijnlijkheid bereikt. En laat daar nou net de herfstvakantie beginnen. Elders in het land liggen de temperaturen rond de 18 graden. De zon zal regelmatig schijnen. Later op de dag neemt de kans op buien toe.

Rest van de week

Ook de rest van de week zullen we het niet koud gaan krijgen. Het blijft erg zacht voor de tijd van het jaar. Dinsdag en woensdag zullen de temperaturen in het grootste deel van het land rond de 17 à 18 graden liggen. Dat maakt het ideaal voor buitenactiviteiten. Ook de nachttemperaturen blijven aan het begin van volgende week hoog. Zo wordt het lokaal 14 à 15 graden ‘s nachts. De verwarming hoeft dus voorlopig nog niet aan!

Met 20 graden de zon in? Smeren maar!

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: Weeronline