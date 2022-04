Thea 'Uitstel van Executie'. Beeld Uitstel van Executie

Verwarring bij kijkers ‘Uitstel van executie’: “Waarom zegde hij zijn levensverzekering op?”

De aflevering van Uitstel van executie van maandagavond was een bijzondere. De overleden man van Thea zegde een week voor zijn overlijden zijn levensverzekering op, waardoor zij in financiële problemen kwam. Maar dat is niet het enige: ook het een en ander aan informatie over regelingen die het programma verkondigt blijkt niet te kloppen én de huiswaarde wordt veel te laag ingeschat door de experts.