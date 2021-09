Verwarring rondom de gezondheidstoestand van prinses Charlène na ziekenhuisopname

Prinses Charlène verblijft sinds mei in Zuid-Afrika, waar zij destijds heen vloog voor een begrafenis. Het land, waar de prinses opgroeide, mocht zij vervolgens niet verlaten. Vanwege een infectie aan haar oren, neus en keel zou zij niet kunnen vliegen.

Huwelijksproblemen

De afgelopen maanden bleef prinses Charlène in Zuid-Afrika, waar zij verschillende operaties onderging. In de tussentijd was ze weinig in the picture. Iets wat voor geruchten zorgde. Zo denken sommigen dat zij huwelijksproblemen heeft met Albert, en daarom van haar gezin verwijderd is.

Een recent bezoek van prins Albert en hun kinderen Gabriëlla en Jacques van Monaco aan Zuid-Afrika verstomde de geruchten. “I am so thrilled to have my family back with me", schreef Charlène bij de vrolijke gezinsfoto's die zij eind augustus plaatste.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door HSH Princess Charlene (@hshprincesscharlene) op 3 Sep 2021 om 12:16 PDT

Zorgen

Toch waren er mensen die zich zorgen maakten om de prinses. Op de foto's zou zij er anders uitzien dan ze van haar gewend waren. Ook een eerder verschenen video maakte mensen ongerust.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door HSH Princess Charlene (@hshprincesscharlene) op 3 Sep 2021 om 12:18 PDT

Ziekenhuisopname

Vrijdag komt er wederom verontrustend nieuws naar buiten. Prinses Charlène zou woensdag met spoed naar het ziekenhuis te zijn gebracht. Volgens een verklaring van het Monegaskische vorstenhuis stortte ze woensdagavond plotseling in. De prinses werd onder een pseudoniem opgenomen in het ziekenhuis, waar ze inmiddels in stabiele toestand verkeert.

Wat er woensdagavond precies is gebeurd, deelt het vorstenhuis niet. “De prinses herstelt momenteel in Zuid-Afrika, waar een medisch team haar heeft geadviseerd om niet te reizen totdat alle noodzakelijke procedures zijn voltooid", klinkt de officiële verklaring. “De prinses zou op 3 september nog een ingreep ondergaan, voor ze opeens erg ziek werd.”

Eind oktober

Of de prinses binnenkort weer voet aan Monegaskische bodem zal zetten, blijft op dit moment vaag. Prinses Charlène liet zelf eerder weten dat ze niet dacht voor eind oktober terug te zijn in Monaco vanwege alle complicaties. Maar vrijdag laat prins Albert aan People weten daar heel anders over te denken: “Ik weet dat ze misschien ‘eind oktober’ heeft gezegd, maar dat was voor deze laatste ronde van medische afspraken. Ik ben er vrij zeker van dat we die tijd kunnen inkorten.”

‘Klaar om naar huis te gaan’

Naar eigen zeggen heeft hij de afgelopen dagen dat hij bij haar was kunnen zien dat ze weer in een stijgende lijn zat. Wanneer ze precies terugkomt ‘hangt af van wat haar artsen zeggen', volgens Albert. Maar zelf gelooft hij erin dat ze ‘klaar is om naar huis te gaan'.

Prinses Charlène en prins Albert hebben twee kinderen samen. Uit een eerdere relatie heeft prins Albert nog twee kinderen. En zó zien zij eruit.

Bron: Rtl.