Verzetsheld Miep Gies krijgt een eigen serie en híer kun je hem zien

Een inspiratiebron en powervrouw: Miep Gies is het met recht. In de Tweede Wereldoorlog liet zij de familie Frank, de familie Van Pels en tandarts Fritz Pfeffer onderduiken in een verborgen ruimte aan de Prinsengracht. Toen in 1944 de onderduikers werden gevonden en gedeporteerd, nam Gies het dagboek van Anne Frank in bewaring tot de publicatie.

A small light

Haar bijzondere verhaal verdient veel lof én meer dan dat. National Geographic laat namelijk weten bezig te zijn met de productie van een serie over Miep Gies. Op dit moment is men bezig met het vinden van acteurs voor de zevendelige serie die A small light zal gaan heten. De serie zal te zien zijn bij streamingdienst Disney+.

Held

De titel van de serie verwijst naar een uitspraak van Gies: “Ik houd er niet van om een held genoemd te worden, want dat geeft de indruk dat je speciaal moet zijn om anderen te helpen”, vertelde zij in het verleden. “Ook een doodnormale secretaresse, huisvrouw of tiener kan in een donkere ruimte een klein licht laten schijnen.”

Bron: Rtl nieuws.