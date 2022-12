Victoria Koblenko en Evgeniy Levchenko brengen warmte naar Oekraïne: “Er komt een barre winter aan, onze aandacht mag niet verslappen”

Inmiddels is er ruim € 300.000 opgehaald waarvan ze broodnodige generatoren hebben kunnen kopen, maar ze zijn er helaas nog lang niet.

Hoe is de situatie in de ziekenhuizen nu?

Lev: “Veel ziekenhuizen zitten voor onbepaalde tijd zonder stroom. Hierdoor werkt de apparatuur niet en kunnen er geen operaties plaatsvinden. Eigenlijk valt en staat bijna alles in een ziekenhuis met elektriciteit, daarom zijn generatoren hard nodig. Met een grote generator kunnen we bijna een heel ziekenhuis voorzien van elektriciteit. Maar we zamelen ook kleinere generatoren in, waarmee we bijvoorbeeld operatiekamers of intensive care-afdelingen stroom kunnen bieden. En de generatoren gaan niet alleen naar ziekenhuizen, maar ook naar scholen, kindertehuizen en gezinnen.”

Victoria: “Rusland heeft bewust in november energievoorzieningen gebombardeerd. Dat hadden ze in het voorjaar al kunnen doen, maar er is expres gemikt op de koude winter. Lev en ik weten uit ervaring hoe koud die winter is.”

In korte tijd hebben jullie € 300.000 opgehaald. Heeft het succes van de actie jullie verrast?

Victoria: “Nee. Dat klinkt misschien gek, maar in het begin van de oorlog lukte het al eerder om snel veel geld op te halen. Dat heeft vertrouwen gegeven. Hoewel dat in een tijd was waarin Nederland nog niet zoveel last had van de inflatie. Het is natuurlijk altijd maar zien hoe bereid mensen nog zijn om te doneren.”

Lev: “Inmiddels hebben ruim 6000 mensen een donatie gedaan. Een enorm aantal waar ik heel trots op ben. We voelen de betrokkenheid van de Nederlandse maatschappij en dat is mooi. Zelfs nu veel Nederlanders door een financieel moeilijke tijd gaan, beseft men zich dat Oekraïne hun hulp hard nodig heeft.”

Victoria: “Het realiseren van generatoren voor ziekenhuizen is ook een heel transparante en concrete manier van hulp bieden. Iedereen die doneert weet wat er met het geld gaat gebeuren. Dat is bij sommige goede doelen wel anders. Wij filmen hoe de generatoren opgeslagen en vervoerd worden, zodat mensen kunnen meekijken. Dat geeft ze een goed gevoel.”

Waarom moeten mensen blijven doneren?

Victoria: “De winter is nog maar net begonnen. Januari en februari zijn het koudst. De bombardementen gaan door en op dit moment is er geen enkele energiecentrale die niet geraakt is. Generatoren kosten veel geld. Een grote generator kost tussen € 30.000 en de € 60.000. Van de bedrijven waar we ze kopen krijgen we gelukkig korting, maar er komen ook nog kosten voor het vervoer bij. Voor het verdelen van de generatoren werken we samen met Breath care for kids, een betrouwbare stichting waar Lev al 15 jaar mee samenwerkt.”

Lev: “Het wordt straks -25 graden in Oekraïne. Zonder warmte vriezen mensen dood. Wij zetten alles op alles om meer generatoren te realiseren en hopen dat iedereen daar een steentje aan wil bijdragen.”

Veel Nederlanders vieren deze maand de feestdagen, terwijl Oekraïne in de kou zit. Is dat wrang?

Lev: “Ik snap dat het leven doorgaat. Zelfs mensen die in Oekraïne aan de frontlinie staan, zeggen dat. Ik vind dat Nederlanders ook vooral moeten genieten van kerst en Oud & Nieuw. Zolang het bewustzijn er maar is dat niet ver hier vandaan mensen vechten voor hun leven en voor de belangen van Europa. Voor mijzelf voelt het nu niet gepast om de feestdagen te vieren.”

Merk je dat de aandacht van Nederlanders voor Oekraïne verslapt?

Victoria: “Zeker, je ziet het eigenlijk alleen op het nieuws als er een massale raketaanval komt, maar er vallen nog iedere dag doden. New York Times had vorige week een samenvattend artikel gemaakt van de afgelopen 10 maanden oorlog, maar dat is zware stof. Ik snap ook best dat niet iedereen altijd maar zin heeft om dat soort artikelen te lezen. Ik zit nu zelf ook twee weken in het buitenland zonder internet en zonder nieuws omdat ik verzadigd ben. De afgelopen 10 maanden heb ik zeker 12 uur per dag non stop nieuws over de oorlog tot me genomen. Dat doet wat met een mens.”

Lev: “Gelukkig beseffen veel mensen zich wel dat de oorlog in Oekraïne nog niet voorbij is. En dat het ook ónze democratische normen en waarden zijn waar voor wordt gevochten. Oekraïne hoort per slot van rekening bij Europa. Het gevecht zal voorlopig nog aanhouden, dus we zullen een lange adem moeten hebben. Ik ben heel blij met de enorme steun die Nederland in deze strijd biedt.”

Wil jij de actie van Victoria en Lev steunen? Doneer dan via deze link.