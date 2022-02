Vier Valentijn met Libelle: déze cadeaus geven we op vrijdag 11 februari weg

Vul het formulier onderaan dit artikel in om kans te maken.

Naïf helping hand Beeld Naïf

10x Naïf helping hand t.w.v. € 27,90

Als we aan lichaamsverzorging denken, vergeten we de handen nog weleens. Daarom heeft Naïf een natuurlijke Hand- & Lichaamsverzorgingsset voor je samengesteld, zodat je helemaal soft & clean door het leven kan gaan. En met clean bedoelen we ook dat de producten goed zijn voor de planeet. De set komt in mooie verpakking, dus ook leuk om als cadeau te geven (of te krijgen!). Wij mogen deze set 10 keer weggeven.

Pier Augé Beeld Pier Augé

1x Pier Augé pakket t.w.v. €126,90

We mogen een pakket weggeven met 3 fantastische producten van Pier Augé. Allereerst vind je de Regenerating Smoothing Treatment LE SOIN TEINTÉ 50ml in het pakket. Dit is een getinte dagverzorging die je huid tegen uitdrogen beschermt. Het maakt de huid stralender en gladder. Het tweede product is de Cleansing Cream SAVON 100ml. Dit is een extra zachte zeepvrije formule - voor alle huidtypen – om je gezicht dagelijks te reinigen. En als laatste zit de Eye Gel PA 24 15ml in het pakket. Deze complete oogcontourverzorging regenereert de opperhuid, stimuleert de microcirculatie en helpt de huid zichzelf te beschermen tegen huidveroudering.

Blooming Hotel Beeld Blooming Hotel

1x Overnachting + ontbijt voor 2 personen bij Blooming Hotel in Bergen t.w.v. €105,-

Blooming hotel in het bosrijke Bergen biedt alles wat je nodig hebt voor een ontspannen verblijf. Check in en laat je begeleiden naar een luxe kamer of suite met een Frans balkon of terras. Een heerlijke plek voor een goed glas wijn én fijne gesprekken. Ontspan in je eigen jacuzzi of douche-stoomcabine om vervolgens weg te dromen in het XL-bed met een luxueus matras van Coco-Mat. Volledig uitgeslapen? Bij Blooming ontwaak je tussen het groen en de zingende vogels. Schuif aan voor een uitgebreid ontbijt en begin je dag goed met een duik in het binnenzwembad of kom volledig tot rust in de sauna. Op naar buiten! Bij Blooming hotel liggen zowel het strand van Bergen aan Zee als het bos van Schoorl aan je voeten.

Casa bad-set Beeld Casa

3x Casa bad-set t.w.v. € 43,90

Tijd voor wat me-time? Dan wil je kans maken op dit fijne Casa-pakket. In dit pakket vind je een badtafel - jawel - deze tafel leg je over je bad neer waarop je dus heel fijn je glas wijn kunt neerzetten, een lekkere geurkaars en je iPad, zodat je heerlijk ontspannen de nieuwe Libelle Editie kan lezen. En me-time is natuurlijk niet compleet zonder lekkere badproducten dus vind je in dit pakket ook een Escape Ceremony doucheschuim 200 ml, een bruisbal en handzeep 300 ml. Kortom: genieten!

Adele Beeld Adele

10x het album van Adele € 15,99

Het langverwachte en gloednieuwe album 30 van Adele. Weliswaar niet bomvol liefdesliedjes -want ze liet zich voor dit album inspireren door haar scheiding- maar het luistert nét zo lekker weg. Wij mogen maar liefst 10 exemplaren weggeven.

Lakrids by Bülow Beeld Lakrids by Bülow

5x Lakrids by Bülow LOVE Selectiebox t.w.v. €35,-

Vier de liefde met de prachtige LOVE 2022 collectie van Lakrids by Bülow. De selectiebox zit boordevol drop in allerlei smaakjes. In deze hartvormige box is plaats voor het fruitige en frisse, het zoete en zoute, en de geliefde karamel. De box bevat de smaken: Strawberry & Cream, Fruity Caramel, Wild Blueberry, A, D, F en Classic. Wij geven 5 boxen weg.

Libelle Lekker Beeld Libelle

10x de nieuwste Libelle Lekker t.w.v. €4,99

We geven 10 keer onze nieuwste Libelle Lekker-special weg! Met in deze editie: de lekkerste soepen om je immuunsysteem een boost te geven, 17 originele lunchrecepten, de tosti: maar dan in een nieuw jasje en nog heel veel meer.

Oil & Vinegar Beeld Oil & Vinegar

5x Pink Gin Vinegar 500 ml van Oil & Vinegar t.w.v. €16,95

Bekijk het leven door een mooie rooskleurige bril met deze heerlijke frisse Pink Gin Vingar. Deze unieke azijn heeft de friskruidige smaak van rosé gin maar dan zonder de alcohol. Ideaal om je salade een twist te geven of te gebruiken in alcoholvrije cocktails. Het ideale cadeau voor de keukenprinses en gin liefhebber door de eindeloze mogelijkheden in de keuken. Wij geven 5 flessen weg.

Mexx Beeld Mexx

3x schoenen van Mexx t.w.v. €150,-

Een liefdesverhaal bezegeld met twee kussen. Dat is Mexx. We mogen 3 lezeressen blij maken met een paar gloednieuwe schoenen uit de zomercollectie van Mexx. Aan jou de keuze: ga je voor een fijne sleehak, gezellige muiltjes, toffe sneakers of een goede slipper!

10x chocoladerepen van Lovechock t.w.v. € 2,59

Lovechock Beeld Lovechock

De Lovechock repen zijn met veel liefde gemaakt en de perfecte traktatie op Valentijnsdag. Ze zijn natuurlijk roze dankzij de fruitige hibiscusbloesem en met knapperige rauwe cacaonibs. Een lief klein cadeautje voor je geliefden of voor jezelf. Wij geven er 10 weg.

