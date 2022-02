Vier Valentijn met Libelle: déze cadeaus geven we op zaterdag 12 februari weg

Vul het formulier onderaan dit artikel in om kans te maken.

B.A.E. Love Sine lipstick Beeld Hema

9x B.A.E. Love Sine lipstick t.w.v. € 5,50

Speciaal voor Valentijn, speciaal voor jou. Een superfijne love shine lipstick van B.A.E., de beautylijn van HEMA. De lipsticks zijn verrijkt met kokosolie en geven een glanzende finish. Wij mogen er maar liefst 9 weggeven.

Molton Brown Beeld Molton Brown

1x Molton Brown pakket

Net als de Britse Royals: sinds 2013 is Molton Brown een van de officiële leveranciers van cosmetica aan de Britse koninklijke familie. Wij mogen een pakket weggeven met Molton Brown-producten, die niet alleen de huid, zijdezacht haar en aangename geuren verzorgen, maar ook een vleugje Buckingham Palace-aura toevoegen aan elke badkamer. In dit pakket vind je de heerlijke geur rabarber en roos in een bodyolie, shower gel en body lotion. Koninklijk genieten dus!

Hotel Flora Batava Beeld Herbert Wiggerman Fotografie

1x Overnachting + ontbijt voor 2 personen bij Hotel Flora Batava aan de vecht t.w.v. €137,-

Wij mogen een overnachting mét ontbijt weggeven in het prachtige Hotel Flora Batava. Het boutique hotel bevindt zich op buitenplaats De Vijverhof in Nieuwersluis, aan de rand van Breukelen. In de charmante villa aan de rivier de Vecht komt de traditie van gastvrijheid opnieuw tot leven. Het uitzicht op de rivier maakt dit de perfecte plek om even tot rust te komen. Zin om zelf het water op te gaan? Bij Hotel Flora Batava kunnen gasten een sloep huren om de Vecht en de Loosdrechtse plassen te ontdekken. Leg vervolgens het bootje aan bij de steigers voor het theehuis en gun jezelf de luxe van een uitgebreide high tea. Of neem plaats in de zonovergoten serre van restaurant Bloei. Hier laat je je verrassen door gerechten die worden gekenmerkt door stijlvolle eenvoud, elegantie en pure smaken.

Philips Steamer Beeld Philips Steamer

1x Philips Steamer t.w.v. €74,99

Wij mogen een steamer van Philips weggeven. Met deze steamer verschijn je sowieso strak voor de dag bij je date. Moeiteloos kreukels verwijderen en jouw kleding opfrissen zonder een strijkplank te gebruiken - dat scheelt een hoop tijd en moeite, wat een uitvinding!

Love spray Rock Your World Beeld Love spray Rock Your World

12x love spray Rock Your World t.w.v. €27,95

De Be Love spray van Rock Your World is licht en liefdevol. Je sprayt ’m in een ruimte of op jezelf. Dan ruik je naar rozenhout (verzacht), geranium (balanceert), bergamot (maakt vrolijk), roos (hartopener), lavendin (emotionele balans) en mimosa (ontspant). Je kunt de Be Love spray gebruiken om verdriet te verlichten, voor je gaat slapen, een (hart)meditatie, een (yin)yoga-oefening, als rustmoment tijdens de zwangerschap, in de kinderkamer (de geur kalmeert) en op ieder ander moment dat je je mind en hart wilt openen. Wij mogen 12 sprays weggeven.

Bon Parfumeur Beeld Bon Parfumeur

3x geurkaarsen van Bon Parfumeur t.w.v. €39,-

Wij mogen 3 geurkaarsen van Bon Parfumeur weggeven (candle 03). Deze kaars ruikt naar vanille en leer met een vleugje Tonkaboon. Een verrassende combinatie waar je geen genoeg van krijgt. De kaars brandt tot 50 uur, dus je kunt er lang plezier van beleven.

Bookazine Beeld Libelle Bookazine

15x Libelle’s Bookazine t.w.v. €3,99

In Mevrouw mijn moeder beschrijft Yvonne Keuls op ontroerende wijze én met humor hoe haar moeder opgroeit in Nederlands-Indië, trouwt en vier kinderen krijgt – van wie zij de jongste is. In 1938, vlak voordat de oorlog uitbreekt, vestigt het gezin zich in Den Haag. Met dit boek richt Yvonne Keuls een liefdevol monument op voor haar bijzondere moeder. Het is een prachtig, ontwapenend verhaal over de Indische wortels van haar familie, over de repatriëring naar Nederland en de herinneringen en verhalen van vroeger.

Oil & Vinegar Beeld Oil & Vinegar

5x Whiskey vinegar 250ML + Texan steak rub van Oil & Vinegar t.w.v. € 9,95 + €5,25

Ken of ben je een grillmaster die elke zomer op zoek gaat naar een nieuwe unieke smaak voor op de bbq? Staak de queeste, want met deze Whisky Azijn heb je een geweldig innovatief product te pakken. Deze zoetzure azijn prikkelt de smaakpapillen van elke whisky-liefhebber door zijn unieke nasmaak van Scottish Blended Isle Malt. Hoewel je de whisky heel goed proeft, bevat de azijn maar 0,2% whisky waarvan slechts 0,5% alcohol. Het alcoholpercentage is dus verwaarloosbaar. In marinades maakt het je vlees zacht met een vleugje zuurheid, het geeft de perfecte twist aan je dressings en sauzen, je kunt er je scampi mee blussen of je zalm in marineren. Kortom: de Whisky Azijn is jouw ideale partner komend BBQ-seizoen! Wij geven 5 flesjes weg.

Tiani van Lelo Beeld Lelo

1x de Tiani van Lelo voor koppels t.w.v. €169,-

De LELO Tiani 3 is ontworpen voor vrouwen om te dragen tijdens de sex. Tijdens het vrijen stimuleert Tiani zowel de G-spot als de clitoris. De intense trillingen zorgen voor doelgerichte bevrediging van beide genotsplekken voor ultiem genot en comfort. Oplaadbaar en voorzien van LELO’s exclusieve SenseMotion technologie, is TIANI 3 ideaal om een gelijktijdige climax met je partner te beleven. De stimulator is volledig waterdicht - perfect voor gebruik in het bad of de douche. Wij mogen er eentje weggeven, dus waar wacht je nog op?!

Lovechock Beeld Lovechock

10x chocoladerepen van Lovechock t.w.v. € 2,59

De Lovechock repen zijn met veel liefde gemaakt en de perfecte traktatie op Valentijnsdag. Ze zijn natuurlijk roze dankzij de fruitige hibiscusbloesem en met knapperige rauwe cacaonibs. Een lief klein cadeautje voor je geliefden of voor jezelf. Wij geven er 10 weg.

Meedoen

Vul onderstaand formulier in om kans te maken op één van deze fantastische prijzen. Vergeet niet om morgen terug te komen, want dan geven we weer meer dan 50 nieuwe prijzen weg. Of schrijf je hieronder in voor nieuwsbrief, dan ontvang je deze hele week een e-mailtje met de nieuwe prijzen.