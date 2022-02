Vierde coronaprik? Niet iedereen zit op een tweede booster te wachten, blijkt uit onderzoek

Het onderzoek werd gedaan door het Kieskompas en datapersbureau LocalFocus.

Onderzoek boostervaccin

Voor het onderzoek werden 4400 volwassenen ondervraagd. Het grootste deel (70 procent) had hun booster recentelijk nog gehaald en 10 procent liet weten de prik nog te gaan halen. Op de vraag of zij ook een volgende boosterprik willen halen, antwoordde de helft met ‘zeker’. Ruim een kwart (27 procent) antwoordde ‘waarschijnlijk wel’ en ruim 9 procent reageerde met ‘waarschijnlijk niet’. Tot slot koos 3 procent voor ‘zeker niet’ en heeft 11 procent nog geen idee.

Ouderen vaker bereid

Het blijkt dat vooral ouderen bereid zijn om een extra prik te halen. Van de ondervraagde 65-plussers die al een booster hebben, antwoordt 85 procent dat zij het geen probleem vinden om nog een prik te halen. Van de deelnemers onder de 35 jaar, bleek zeven op de tien bereid te zijn om een extra vaccin te halen.

Overigens verschilt het ook per regio: inwoners van Friesland hebben de meeste weerstand tegen een extra booster. Mensen in Zeeland zijn hier juist het meest enthousiast over.

Volgende boosterprik

Of en wanneer de volgende boosterprik gaat komen, is nog niet bekend. Het kabinet moet uiteindelijk beslissen of een extra boosterprik nodig en gewenst is. Toch pleit de Gezondheidsraad ervoor om sommige risicogroepen op korte termijn al een boosterprik te geven.

En dat niet alleen: begin dit jaar bleek al uit een Israëlisch onderzoek dat je beter bent beschermd tegen covid met vier prikken, dan met drie. Pfizer-topman Marc Kaptein werd vorig jaar al door door Eva Jinek ondervraagd over het nut van meerdere boosterprikken in haar programma Jinek. Hij vertelde toen dat de effectiviteit van de vaccins in de loop der tijd vermindert en dat meerdere prikken dus zeer waarschijnlijk zijn. “Misschien moeten we jaarlijks of tweejaarlijks een update voor corona nemen”, zei hij toen.

Bron: Metronieuws