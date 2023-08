Vijf jaar na stint-drama: Indy (16) overleefde en deelt nu haar verhaal

Van de laatste momenten met haar zusjes tot het tragische verlies en haar revalidatieperiode.

De laatste momenten voor stint-drama

In de RTL-documentaire Vijf Jaar Na De Stint vertelt Indy dat ze kort voor het ongeluk nog liedjes aan het zingen waren. ‘Ik weet niet meer welke liedjes, maar het was heel gezellig’.

Kort daarna werd de elektrische bolderkar geraakt, waarbij Indy in de bosjes terecht kwam. Ze wist niet wat er aan de hand was. ‘Ik lag daar, en toen was er een hele aardige man naar mij toegekomen om mij te steunen en bij mij te blijven.’ Daar is ze heel dankbaar voor, want volgens Indy had het anders kunnen afgelopen als deze man er niet was geweest. ‘Stel dat er niemand naar mij toe was gekomen, dan was ik echt in totale paniek geraakt’.

Ouders ontvangen telefoontje

De ouders, Wendy en Erwin, kregen het telefoontje waar iedere ouder om vreest. Wendy vertelt dat haar vriendin als eerst belde. Ze vroeg aan haar of ze even naar school wilde bellen om te bevestigen of de kinderen goed zijn aangekomen. Er zou namelijk een ongeluk zijn gebeurd.

Toen Wendy de namen van haar kinderen noemde, werd ze doorgezet naar de politie. Later kwamen twee agenten langs om meteen het nieuws te delen. Wendy viel flauw en de vader wilde weten hoe het met zwaargewonde Indy ging.

Revalidatie

Indy heeft met kleine stapjes leren lopen met een rollator en krukken. ‘En dan zijn er natuurlijk wat tegenslagen, maar door die tegenslagen ben ik denk ik wel sterker geworden’, vertelt ze. Met de documentaire wil Indy mensen motiveren om door te gaan. Met een brok in haar keel deelt ze een mooie boodschap. ‘Ga alsjeblieft door. Maak hen trots. Laat ze zien wat je kunt bereiken, laat ze zien hoe sterk je kunt zijn, hoe blij je nog kunt zijn.’

De hele documentaire Vijf Jaar Na De Stint met Humberto Tan is zondag om 22.25 uur te zien op RTL 4 en op Videoland.

Bron: RTL Nieuws