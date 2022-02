Viroloog Eric Snijder van het LUMC laat aan RTL Nieuws weten dat de kans op een nieuwe coronavariant 100% is.

Nieuwe variant

Of dat een reden is voor nieuwe maatregelen of extra vaccinaties in de toekomst? “Dat zal moeten blijken”, aldus de viroloog. Dat ligt er namelijk aan of die nieuwe variant heftiger, milder of ongeveer hetzelfde wordt als omikron. “De eigenschappen van zo’n nieuwe variant zullen we moeten afwachten.”

SARS3

En dan hebben we het alleen nog maar over het coronavirus. “Ook SARS3 is een realistisch scenario en er zijn ook andere virusfamilies die dezelfde problemen kunnen opleveren”, zegt Snijder.

Bereid je voor

Hoe kan Nederland zich tegen toekomstige uitbraken weren? “Dat speelt op een aantal niveaus. Het begint met het virus snel kunnen vinden”, legt de viroloog uit. “En we moeten het virus leren begrijpen: weten hoe het werkt en welke veranderingen van het virus een risico kunnen vormen.”

Gereedschapskist

Hij vervolgt: “En dan een gereedschapskist bouwen waarin alles zit om het virus zo snel mogelijk de kop in te drukken. Dus in ieder geval vaccins en virusremmers.”

